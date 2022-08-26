好市多想退卡！他曝「1人辦卡3人享用」絕招 會員全戰翻
知名美式賣場好市多時常販售優惠商品，也因退貨十分方便而深受台灣人喜愛，不過因好市多通常販售的商品量較大，並非每個族群都適合，就有一名網友萌生想二度退卡的念頭，並喊「因為現在好市多可以綁電子、信用卡、會員卡，等於跟朋友借卡也可進去」，言論一出立即引發兩派網友激戰。
該名網友昨（25）日在PTT貼文，他以「有人好市多退卡兩次，永久拒絕往來嗎」為題，表示他住在彰化偏南地區，離家裡最近的好市多為台中南屯店，「第一次辦是業務來學校設點辦卡，但是一年用不到幾次就退卡了，第二次是因為，iherb不能寄送台灣，想說重新辦卡去好市多買」，不過他抱怨今年物價狂漲，好市多也受到影響，讓他覺得沒有特別划算，因此想趁11月到期去退卡，「因為現在好市多可以綁電子、信用卡、會員卡，等於跟朋友借卡也可進去，思考後還是退了，希望我不要後悔」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「疫情以後很少去就退了」、「真的感覺自己用不到就退一退，了不起兩三年不能買」、「你問題不是好市多品質，而是你用不到阿」、「我退了，因為排隊太花時間，食材份量又太大對小家庭是負擔」。
也有網友分享，「門口有line群阿姨在帶，一次50，不用辦」、「我用電子，信用卡給我弟，普卡給朋友，一人辦卡，三人享用」、「舊的卡片還能入場用，結帳找人付款就好」，不過，也有網友搖頭直言，「結帳的時候不是會核對本人」、「戴口罩一樣會核對，你只是運氣好沒被要求拉下來看而已」、「結帳找陌生人幫忙付款被抓包一樣會被趕出去」、「作弊還這麼大聲，有夠好笑」、「規定要核對的，可以大聲討論奧步也是台灣最美麗的風景」。（編輯：賴禹妡）