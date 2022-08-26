女友倒垃圾只穿內衣？他愣爆遭嗆「臭直男」 網看照懂了
許多人在家因為天氣太熱都會穿著較清涼，可能只是下樓丟個垃圾抑或拿個東西，也就不會多加外著。近日，就有一名男網友表示，看到女友只穿內衣就出門倒垃圾，讓他相當傻眼，於是質問女友為何要穿內衣就出門，沒想到卻被回嗆「臭直男」。事後，男友將照片發上網，不少內行人看完照片都懂了！引起討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「女友穿得很清涼出門去倒垃圾，回來時我問她『你給我穿內衣出門？』結果女友就反嗆我說『白痴嗎？這是運動內衣，你臭直男不懂啦！』」讓原PO感到相當傻眼，又非常質疑的看著女友。
貼文一出，吸引超過兩萬人讚讚，不少網友紛紛留言「真的是運動內衣.....背後是交叉的」、「這真的是運動內衣，跟內衣真的不同啦！」、「可能款式比較像內衣，但這個是運動內衣」、「阿你不讓他穿運動內衣去倒垃圾，你還坐在那裡不去倒垃圾XD」、「女友表示：只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「好吧我也是臭直男，女友上次也穿運動內衣去拿外送.....我也很傻眼」。
不過，也有不少網友歪樓表示「女友身材可能有點太好的部分」、「想知道在哪裡倒垃圾XD」、「我勸你少管閒事，先替你們鄰居謝謝你」、「穿成這樣去倒垃圾也太誇張了吧！請問你們住在哪裡呢？」、「穿這樣倒垃圾真的是太扯，良心在哪裡？道德在哪裡？IG又在哪裡？」（編輯：張嘉哲）