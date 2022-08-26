西門町又「1神店」停業！營業36年走入歷史 網不捨崩潰
近年因疫情影響還有租金上漲等因素，各行各業許多店家紛紛宣佈停止營業，就連繁華多年的西門町商圈也陸續有案例傳出，日前「星聚點KTV」停業就曾引起轟動，怎料近日，曾經紅極一時，承載許多6、7年級生回憶的「U2電影館成都館」，也宣布要在8月底告別，消息令網友們感到不捨。
U2電影館本月22日在官方臉書發文公告，「感謝各位顧客長期以來的支持，U2成都館因租約到期，自8月30日起將停止服務」，並表示會繼續在台北萬年、忠孝、三重、板橋，桃園、中壢，台中、逢甲等分館繼續提供服務，此外，若是在成都館購買的團體票與電子，票皆可繼續於其他分館使用。
U2電影館成都館是許多人的青春回憶，在影音平台尚未盛行的年代，許多情侶、好友課後都會到此消磨時間，停業消息一出，網友們也紛紛表達心中不捨「回憶啊第一次去的館」、「我的青春消失了」、「X...回憶沒了」、「好可惜喔」。
事實上，U2電影館第一家分館就是開設在西門的成都館，於1987年開幕營業，隨後才在台北東區、西區及台中等地，陸續擴張，館內提供獨立觀影包廂，具有豐富的影片收藏，價格便宜又常和校園合作等特性，就算已過巔峰，直到現在仍有固定消費族群，如今營業36年成都館的即將停業，也帶走不少人的回憶。（編輯：張志浩）