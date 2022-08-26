台灣神隱少女夜市！僅開鬼門關一天 網嗨爆：吃滿6小時
今（26）日晚上11點鬼門關，然而台南府城普濟殿「威靈王」池府千歲王爺警示，屬兔、屬豬的民眾今晚9點後，盡量不要在外逗留。但卻有不少網友滿心期待發問「今天晚上有苑裡夜市嗎？」、「今年有沒有苑裡夜市啊？」、「苑裡夜市有開嗎今天？等好久啦！」引起熱議。
從昨天開始就有不少網友在臉書社團「苑裡大小事」貼文詢問「請問明天晚上有苑裡夜市嗎？」而原來，所謂的苑裡夜市就是在每逢農曆7月29日「鬼門關」前，苗栗縣苑裡鎮市場都會舉行普渡儀式，入夜後大批攤商進駐，形成所謂一年一度的「鬼門關夜市」，尤其夜火通明的街景，加上壯觀的人潮，還被形容是台版「神隱少女」的夜市。
不過去年因為疫情的關係暫時停辦，前年2020年舉辦時，造訪夜市人潮估計就有超過6千人以上，攤商全部賺飽飽，帶來無限商機，今年疫情趨緩後又重新回歸，不少網友已經迫不及待「我今天一定要逛爆苑裡夜市！」、「一定要逛滿六小時！一直逛一直買一直吃！吃爆攤商」、「小孩要帶好，那邊人多到爆！必朝聖」、「衝一波了！逛完順便去住阿公家哈哈」、「不好停車哦！若方便的話建議騎機車或者搭火車」。
據了解，這次苑裡夜市周邊道路包括為公路、天下路、大同路、忠勇街及信義路等部分路段道路使用，每路段已請警員協助交通管制，管制時間為下午2點至晚上11點，有攤商陸續在社團公布訊息，透露攤商大約在三點多開始會進駐，越夜越熱鬧，歡迎民眾一起來苑裡體驗獨特的「苑裡鬼門關夜市！」（編輯：張嘉哲）