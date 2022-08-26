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爽用國旅補助「跳1通知」哭了！住免錢7天+賺7千手法曝光

▲交通部斥資55億元的「悠遊國旅」補助方案，日前宣布經費預估到9月8號就會用完，讓不少網友哀嚎。（示意圖／翻攝自嘉義香湖國際大飯店FB）
▲交通部斥資55億元的「悠遊國旅」補助方案，日前宣布經費預估到9月8號就會用完，讓不少網友哀嚎。（示意圖／翻攝自嘉義香湖國際大飯店FB）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 13:26:57

交通部斥資55億元的「悠遊國旅」補助方案，日前宣布經費預估到9月8號就會用完，讓不少網友哀嚎遍野。近日，就有網友發文抱怨，表示原本出遊的行程都已經排好了，準備爽用國旅補助，沒想到卻發現國旅補助經費已經快不夠，撐不到要出遊的日子，讓他相當傷心，引起討論。

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一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「當初因為有國旅補助，所以很開心的安排4天4夜要出去玩，結果突然看到通知說，交通部表示經費可能到9月8日就用完......我行程日期都已經訂好了耶！真的爛透了！」然而事實上，國旅補助的規則就是「先住先贏」，當經費用罄時就會提前停止補助，該規則是在交通部公佈補助方案時就已經講明。

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▲網友分享自己已經預訂好行程要出遊，結果訂房時跳出國旅補助即將用罄的通知，讓他十分傻眼。（圖/爆怨公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「沒辦法，當初規定就是用完為止，用到七成經費就會公告預定用完日期，提前用完也有可能」、「我只能說還是要常常關注時事啊......提前公布已經超久了」、「那時候就有先公佈說9月初附近就會用完了....應該要先注意」、「我已經放棄了，本來想說10月初去九族可以三折，現在9月初就用完了，苦買原價票」、「我們看到消息時直接提前旅遊，八月中馬上就衝去了，遊樂園三折好爽」。

然而，也有網友分享經驗「透露自家有7個人，因為補助可以住7天四人房免費，其中住嘉義許多有配合的飯店還送千元Q碰劵，像是尊皇、樂億、香堤等等，等於是免費住7天還可以領7千元」讓不少網友驚呼該神人很會精打細算，把國旅補助發揮最大效益。

▲出門旅遊經常要住飯店，就有網友分享住宿時最在意旅店的哪一些細節。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲網友分享自家人七個人使用國旅補助可以爽住免費七天，由於飯店還有配合活動因此又多賺七千元，引發眾人讚嘆。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
然而如果遇到像是原PO的情況「預定好要入住的優惠已經被用完，是否能取消訂房？」交通部則也表示，若旅客直接向旅宿業者訂房，且於入住前因活動預算已用罄，欲取消訂房者，仍應依個別旅客訂房定型化契約的規定辦理。根據定型化契約規定，若旅宿業者在旅客訂房時已收取定金，而旅客在預定住宿日前14天通知取消，可請求業者退還全部定金；在住宿日前1天到第13天取消者，則退還定金20-70%不等，住宿當天才通知或未通知者，業者可不退還定金，民眾可要特別注意！（編輯：張嘉哲）

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