公車司機「名字長到爆」！14字唸完像Rap 背後含義揭曉
台灣許多都市人口眾多，每天人潮流動率又高，因此常需透過大眾運輸工具來舒緩交通，其中「公車」更是不少上班族和學生，每天必備的通勤工具，不過你是否會在搭乘留意司機姓名呢？有民眾就分享，他某日抬頭意外發現駕駛的姓名長達14個字，網友看完後笑稱「在唸Rap嗎」，而其背後含義也被曝光。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，某入搭乘高雄快捷公車時，發現該司機在車內的數名為「朗論馬哩吉以斯馬哈善以斯立段」，光是要一口氣讀完都有困難，令他感到非常新奇，原PO也稱讚「人很好的司機，耐心跟他的名字一樣長」。
貼文一出，網友紛紛留言回應「意圖使人Rap」、「他只要參加任何考試的時候，人家都已經寫完了，他還在簽名」、「我比較好奇名字的涵意是什麼」、「如果要申訴他可就不容易了，首先你的記憶要好」、「不愧是駕駛長」、「是咒語嗎？要詠唱」、「罰寫名字會想哭吧」。
事實上，過去也有網友將這位司機的姓名分享在網路，本尊有次也親自回應，表示自己是原住民，爸爸是布農族，媽媽則是魯凱族，「朗論代表布農，馬哩吉代表魯凱，以斯馬哈善是父親姓氏，以斯立段是祖先姓氏」，過去接受電視訪問時，他也秀出自己必須用筆寫名字的身分證，並提及自己很常被誤認為外國人。（編輯：張志浩）