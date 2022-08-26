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賴岳謙爆秘戀中天女主播？害羞親揭「登記日」：別再猜啦

▲賴岳謙遭爆和中天女主播周玉琴秘戀。但賴岳謙本人僅證實，年底會登記結婚，並說對象遲早大家會知道。（圖／周小琴吃到寶臉書、賴岳謙YouTube）
▲賴岳謙遭爆和中天女主播周玉琴秘戀。但賴岳謙本人僅證實，年底會登記結婚，並說對象遲早大家會知道。（圖／周小琴吃到寶臉書、賴岳謙YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 16:45:472022-08-26 16:50:13

時常受邀至各大政論節目的名嘴賴岳謙，前陣子突然被網友們抓包，左手多了一枚戒指，紛紛猜測是否有喜訊，沒想到不僅賴岳謙本人承認有對象，就連維基百科都悄悄被人修改配偶欄，竟然是現任中天美女主播周玉琴，意外掀起大家熱烈討論。

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據了解，現年64歲的賴岳謙，目前任職於政治大學外交系兼任副教授，因獨特的評論風格，時常受邀至政論節目，深受許多觀眾喜愛。怎料，日前就被網友們抓到，賴岳謙的左手怎麼多一枚戒指，意外引起討論，結果賴岳謙20日就在個人YT上直播親自證實此事。

賴岳謙害羞表示「抱歉！今天耽誤一點小事情！」他說，自己必須要很負責任的和大家報告一下，接著露出左手的戒指，「我想這個，大家應該都知道吧！哈哈哈！」原來早在本月13日，賴岳謙就和女友、現任老婆達成共識，「我們覺得應該要有些儀式感」，於是就跑到台中並為彼此交換戒指，所以在15日錄製節目時才會被大家發現。

▲賴岳謙遭爆和中天女主播周玉琴秘戀。本人僅證實，年底會登記結婚。（圖／中天新聞YouTube）
▲賴岳謙被網友粉絲們抓到，手上戴著戒指，似乎暗藏喜事，雖本人還沒說明對象是誰，但大家早已猜到就是中天女主播周玉琴。（圖／中天新聞YouTube）
賴岳謙也提到，年底的時候就會正式登記結婚，同時也謝謝各位好朋友的關心，有趣的是，節目組也提早一天慶祝賴岳謙8/16的生日時，就有特別詢問他有什麼心願？「我當然是希望說，年底的時候可以...（結婚）反正就是好事情，報告完畢。」

至於對象是誰，賴岳謙則害羞轉達女方的意願，「希望保密一下，所以就永遠尊重嘛，男人就是要以老婆為主，我想這就是基本的態度，事情就到這裡，我們也不猜了啊，對象遲早一定會知道的」。接著才平復緩和一下心情，和大家討論其他政事。

不過，賴岳謙在維基百科上的個人資料，卻早就被修改成「2022年8月13日賴岳謙教授與中天新聞台、台灣新聞主播、主持人周玉琴在台灣台中市交換戒指，預計年底至戶政事務所登記結婚。」對象竟然是中天資深美女主播周玉琴，而其維基百科的資料也被改成，「2022年8月26日，傳出與名嘴、政大外交系兼任副教授賴岳謙結為連理。」事情曝光後，外界也都紛紛給予祝福。（編輯：詹鎰睿）


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