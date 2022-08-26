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禁看色情圖！高二生「10條嚴厲家規」嚇壞網：父母做不到

▲高二生嚴厲的家規，讓網友全傻眼。（示意圖／取自photo AC）
▲高二生嚴厲的家規，讓網友全傻眼。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 17:24:48

許多父母擔心小朋友學壞，因此會明文訂下許多規定，但若是太過強硬的要求，恐怕會讓小孩壓力倍增。就有網友分享一張高二生的「手機使用、努力學習守則」，相當嚴厲的內容讓網友全看傻，直言「父母也都做不到，卻強硬限制小孩」。

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▲高二生的「手機使用守則與學習努力目標」規範，意外在網路上掀起討論。（圖／取自《爆廢公社》）
▲高二生的「手機使用守則與學習努力目標」規範，意外在網路上掀起討論。（圖／取自《爆廢公社》）
根據網友於《爆廢公社》驚呼，在PTT中看到一份，高二生的「手機使用守則與學習努力目標」，讓他傻眼直呼「高二，這樣好像有點管得太嚴。第三點也太狠了吧，誰做得到啦」。

圖中可見規則有：

1、晚上11點以前洗澡，非因考試或寫作業，12點前熄燈睡覺，熄燈後不可偷用手機。

2、如果來電顯示是父母打的，一定要接聽或回電。

3、不能利用手機瀏覽色情圖片，不能發送身體隱私部位的圖片，也不能用手機或簡訊方式說一些害別人的話。

4、周一到周五，平日放學手機10點以後停止使用，除非有特殊原因。

5、須配合參加父親指定的比賽，例如科展、發明展、技藝競賽或作業。

6、每周讀一篇英文短文、查完不認識的單字並通過測驗，若未通過，停止使用手機、iPad等3C產品。

7、如果月考排名掉10名以外，手機沒收不能使用。

8、國、英、數主科月考（同時）維持全班前5名，獎金1000元。

9、若違反以上規定，父母有權將這部手機收回。

10、學習歷程挑戰目標：

（1）多益900分（達標獎金5000元）

（2）發明獎金牌（達標獎金5000元）

（3）科展特優（達標獎金5000元）

（4）參加全美展（達標獎金5000元）

（5）至少參加兩種技藝競賽並獲獎（達標獎金3000元）

嚴厲的規定讓網友傻眼，「孩子的起跑點是父母，自己辦不到的別要加注在孩子身上」、「唉～父母自己有做到嗎？要求那麼多？」、「高壓的家庭生活，好可憐」、「不知道他爸媽多益有沒有900分」、「爸媽自己也有做到嗎？」、「這一看就是家長當年做不到，現在交接給小孩逼小孩做他們曾經做不到的事」。

但也有人提出，「每個家庭管教不同，沒有嚴不嚴的問題吧」、「人家的家庭各位管那麼多做啥，說不定人家在培訓第二代接班人」、「哪裡嚴格？高二欸...早點睡應該的啊，手機是想玩到幾點，獎金真多」、「除了生活規範以外，大部分是激勵條件，頂多不拿而已，有什麼困難的」。（編輯：鍾怡婷）

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