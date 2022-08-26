禁看色情圖！高二生「10條嚴厲家規」嚇壞網：父母做不到

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圖中可見規則有：
1、晚上11點以前洗澡，非因考試或寫作業，12點前熄燈睡覺，熄燈後不可偷用手機。
2、如果來電顯示是父母打的，一定要接聽或回電。
3、不能利用手機瀏覽色情圖片，不能發送身體隱私部位的圖片，也不能用手機或簡訊方式說一些害別人的話。
4、周一到周五，平日放學手機10點以後停止使用，除非有特殊原因。
5、須配合參加父親指定的比賽，例如科展、發明展、技藝競賽或作業。
6、每周讀一篇英文短文、查完不認識的單字並通過測驗，若未通過，停止使用手機、iPad等3C產品。
7、如果月考排名掉10名以外，手機沒收不能使用。
8、國、英、數主科月考（同時）維持全班前5名，獎金1000元。
9、若違反以上規定，父母有權將這部手機收回。
10、學習歷程挑戰目標：
（1）多益900分（達標獎金5000元）
（2）發明獎金牌（達標獎金5000元）
（3）科展特優（達標獎金5000元）
（4）參加全美展（達標獎金5000元）
（5）至少參加兩種技藝競賽並獲獎（達標獎金3000元）
嚴厲的規定讓網友傻眼，「孩子的起跑點是父母，自己辦不到的別要加注在孩子身上」、「唉～父母自己有做到嗎？要求那麼多？」、「高壓的家庭生活，好可憐」、「不知道他爸媽多益有沒有900分」、「爸媽自己也有做到嗎？」、「這一看就是家長當年做不到，現在交接給小孩逼小孩做他們曾經做不到的事」。
但也有人提出，「每個家庭管教不同，沒有嚴不嚴的問題吧」、「人家的家庭各位管那麼多做啥，說不定人家在培訓第二代接班人」、「哪裡嚴格？高二欸...早點睡應該的啊，手機是想玩到幾點，獎金真多」、「除了生活規範以外，大部分是激勵條件，頂多不拿而已，有什麼困難的」。（編輯：鍾怡婷）