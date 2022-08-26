12星座「週末運勢」一次看！雙子注意健康　獅子迎好運

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白羊座：本週末想要換車、買車、租車的朋友，最近可以好好的去汽車銷售中心鑑賞2023年式的新車。如果還沒有領取駕照的朋友，最近則適合積極練習開車，總之，最近跟車輛買賣的機會大有關係。最近適合提前規劃九月的旅行。
金牛座：本週末感覺老天爺都跟你作對，各種生活不順利的事情接踵而至，特別小心你的金錢，注意自己的感情與伴侶的感受，有可能因為自己的粗心大意，造成身邊朋友的不愉快，其實都是一些無心之過，只是說者無心，聽者有意的尷尬和矛盾罷了。
雙子座：本週末要多關心自己的健康，尤其呼吸道問題、喉嚨不適的問題，或是咳嗽有痰的問題，在季節交替變化的時侯，秋天也是容易引起各種敏感性身體反應的時候，請你多多注意保暖、多喝水，讓肌膚保持健康狀態。
巨蟹座：本週末適合安排各種的家庭活動，適合為家人準備晚餐，或是全家人到飯店度假享受悠閒的早午餐。這種一家人凝聚在一起的溫馨時光是你夢寐以求的幸福。另外，花時間打掃居家衛生，把前陽台、後陽台整理乾淨，也讓你非常有成就感。
獅子座：本週末這是一個悠閒、舒暢和愉快的時光，進入秋天之後，你明顯感覺到各種的好運氣逐一發生，關於財富的、金錢的、名聲的、權力的正能量都紛紛向你靠近。週末趁著夏季服飾換季特買，可以去網路上、商場上撿便宜。也適合入手新的保養品。
處女座：本週末是一個能量轉換的時候，明顯感覺到自己心情變好了。因為本周迎來生日月份，這種眼前一亮的感覺是非常真實的，也是身心都可以感受明顯差別的。覺得自己的生命有光，是這個禮拜最特別的事情。職場中的變化，箭在弦上。
天秤座：本週末最近要注意健康的各種隱患，有可能小感冒卻引發大麻煩，讓你在家靜養，無心工作與玩耍。最近如果有失眠問題的朋友，週末建議你放下手機與3C產品，你可以往郊外、郊區、海邊走走。把自己放在大自然的環境中，自然可以得到淨化能量。
天蠍座：本週末最適合跟三五好友一起的談天說地，你是一個非常需要朋友的人，不管你生活中遇到好事或是壞事，總之，可以跟朋友聊八卦、聊家庭、聊感情、聊子女，都是一件非常輕鬆舒服的事情。秋天開始，你的新的運動與飲食計畫，可以推出全新組合。
射手座：本週末適合安排旅行，如果不在旅行中，就是正在規劃新的旅行，你最近的出遊運、度假運、露營的運勢非常好，享受難得的悠閒與輕鬆，只是外出旅行要看好自己的隨身物品，小心遭竊。喜歡安排飯店住宿的小伙伴們，可以選一間精緻旅社入住。
魔羯座：本週末又到了省錢大作戰的時刻，每到放假時候，你就忍不住想要花錢購物，就算不出門，也喜歡上網瀏覽最新的折扣商品，或是定期看看自己的購物車還有沒有想買卻還沒有付款的商品。現在大環境的經濟條件下降，還是省一點，因為省到就是賺到。
水瓶座：本週末最近的戀愛運非常好，有機會認識新歡，在心情愉快的氣氛中，你的愛情變得非常繽紛多彩。一個富有藝術性且生活習慣非常好的對象，即將出現，請你把握秋天的戀愛故事即將成真。至於生活中的壓力，只要一杯奶茶或是冰拿鐵就完全消除。
雙魚座：本週末敞開你的內心世界，無論你發生什麼樣的事情，只要讓外面的陽光和朋友的援助進入到你的內心世界，你才能獲得真正的平靜與平衡。千萬不要再為了某一件舊事情、舊傷痕而悶悶不樂，鑽牛角尖的後果往往是遍體麟傷與越來越孤獨。（編輯：潘毅）
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