臨停被一雙眼緊盯！她見「小孩獨留車內」嚇傻：不要僥倖
夏日氣溫炎熱，若有幼童、寵物獨留車內，恐怕會造成中暑、脫水等危及生命的狀況。一名網友無奈分享，自己臨停路邊幫寶寶換尿布時，突然感覺到「有眼光注視」，仔細一看竟是前車內有小男童，並且得知家長不在的原因後，讓她傻眼表示「大家不要僥倖，生命真的很脆弱⋯」
根據原PO於臉書「爆怨公社」分享，自己臨停路邊為寶寶換尿布，頭抬起來竟前方車輛內，有一男童正緊盯著她「真心被這孩子嚇到，但事後的發展才真的差點被他爸的強大心臟嚇死…」
原PO表示，自己臨停約15分鐘左右，發現男童待的車子並未發動，窗戶也緊閉未開，讓她傻眼表示「天知道他在車裡待多久」。當她下車隔窗詢問男童狀況時，小朋友滿臉淚痕搖搖頭，於是趕緊讓男童開車門後報警，並從小朋友口中得知「爸爸去看新房子了」，讓原PO傻眼怒斥「這種天氣把小孩丟車上去看新房，怎麼不考慮去看紙紮屋，可能還比較早用得到」
文章曝光後，網友們相當傻眼，「天啊！我完全不能接受把小孩放車裡然後自己去看房子」、「這孩子很幸運，遇到妳這個貴人，不然後果無法想像」、「這真的很危險啊」、「幸虧有你，否則後果不堪設想」、「太過分了，怎麼可以把小孩丟在車上」。（編輯：鍾怡婷）