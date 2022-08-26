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王浩宇轟「廖老大飲料難喝」遭恐嚇！劇情逆轉了　笑翻眾

▲民進黨前桃園市議員王浩宇，因批評廖老大飲料難喝遭到恐嚇，結果今天一早大逆轉，對方反而向他道歉，笑翻大家。（圖／取自「爆廢公社」）
▲民進黨前桃園市議員王浩宇，因批評廖老大飲料難喝遭到恐嚇，結果今天一早大逆轉，對方反而向他道歉，笑翻大家。（圖／取自「爆廢公社」）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 18:22:192022-08-26 18:25:32

被外界譽為「賽車教父」的知名網紅廖老大（本名廖志賢），自從跨足飲料界創設品牌「廖老大」後，就不斷遭到顧客給予負評。日前，民進黨前桃園市議員王浩宇就批評，廖老大飲料難喝，讓他把整杯直接倒掉，結果引發加盟主不滿，揚言恐嚇。怎料，王浩宇今（26）日則透露後續，對方竟然私訊道歉了。

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還原整起事件經過，王浩宇過去曾在臉書發文批評，廖老大的飲料店「茶很苦很難喝，最後整杯倒掉」，結果掀起部分加盟主不滿。王浩宇當時解釋，飲料店競爭激烈，一次開這麼多間分店，品質若不穩定就無法永續，價格沒有比較便宜，口味卻比較差，大家就只會支持一次，然後就沒了。

王浩宇強調，自己對廖老大沒有好惡，只是不捨弱勢加盟主拿畢生積蓄加盟，但總部卻未做好品質，「加盟主投入大量資金，倒閉了是不是很慘？誠心建議要盡快改善品質問題，否則我覺得連今年冬天都撐不過去」。

▲王浩宇覺得廖老大的飲料「很難喝」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
▲王浩宇當時批評廖老大飲料難喝，讓他決定整杯倒掉，引發加盟主不滿。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
結果馬上出現加盟主質疑，「一看也知道故意砲的，你知道我們的茶有多少知名品牌的店都是叫同樣的茶嗎？你根本針對人不對事，我把廖老大的茶倒在另一個有品牌的紙杯裡，你一定說好喝，其實茶是一樣的，酸別人不會讓自己變的多紅，只是更證實你刻意讓大家不要去買廖老大的茶，人心不要這麼壞，多講些好話，不要造這麼多口業」。而王浩宇則截圖回擊「原來消費者抱怨茶不好喝＝造口業」。

怎料，事情竟然延燒到現在，王浩宇再次發文坦言「上禮拜被某飲料店加盟主恐嚇，說我亂講話害他們沒生意要來處理我，我雖然沒有理會，但心中難免會害怕。」結果劇情瞬間逆轉，「早上起來發現那個大哥主動私訊道歉，因為他終於意識到飲料店生意不好不是因為我，而是因為那個人！」更在留言區補充「他也私下跟我抱怨很多事。」

網友紛紛笑翻，「你說的很實在啊，好就好，不好就不好」、「這個場景很像大馬路上打人，小巷裡道歉！」、「品質顧好，生意才會好」、「阿宇是救了飲料店，越晚發現問題越難解決」、「原來這背後有一個溫暖的故事」。

▲民進黨前桃園市議員王浩宇嫌棄廖老大的飲料難喝，對此，加盟主也怒批「對人不對事」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
▲由於加盟主太過誇張，讓廖老大決定祭出規定，只要品質不好，記滿3大過就取消加盟權。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
事實上，廖老大知道飲料店的爭議後，這幾天就親自到各間加盟店間都試喝，的確發現了許多問題，痛批這些加盟店的心態實在太隨便，包括偷換紅茶、珍珠亂煮等等，所有SOP全都亂了套，也後悔讓這些人加盟。最後也祭出相關懲處規範，每個月都會有督導員稽核品質，不良就大過1次，記滿3次大過就取消加盟權，另外，若有民眾投訴，也會立刻派人進行稽查，如果缺失屬實將比照辦理。（編輯：詹鎰睿）


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