王浩宇轟「廖老大飲料難喝」遭恐嚇！劇情逆轉了　笑翻眾

我是廣告 請繼續往下閱讀
王浩宇強調，自己對廖老大沒有好惡，只是不捨弱勢加盟主拿畢生積蓄加盟，但總部卻未做好品質，「加盟主投入大量資金，倒閉了是不是很慘？誠心建議要盡快改善品質問題，否則我覺得連今年冬天都撐不過去」。
結果馬上出現加盟主質疑，「一看也知道故意砲的，你知道我們的茶有多少知名品牌的店都是叫同樣的茶嗎？你根本針對人不對事，我把廖老大的茶倒在另一個有品牌的紙杯裡，你一定說好喝，其實茶是一樣的，酸別人不會讓自己變的多紅，只是更證實你刻意讓大家不要去買廖老大的茶，人心不要這麼壞，多講些好話，不要造這麼多口業」。而王浩宇則截圖回擊「原來消費者抱怨茶不好喝＝造口業」。
怎料，事情竟然延燒到現在，王浩宇再次發文坦言「上禮拜被某飲料店加盟主恐嚇，說我亂講話害他們沒生意要來處理我，我雖然沒有理會，但心中難免會害怕。」結果劇情瞬間逆轉，「早上起來發現那個大哥主動私訊道歉，因為他終於意識到飲料店生意不好不是因為我，而是因為那個人！」更在留言區補充「他也私下跟我抱怨很多事。」
網友紛紛笑翻，「你說的很實在啊，好就好，不好就不好」、「這個場景很像大馬路上打人，小巷裡道歉！」、「品質顧好，生意才會好」、「阿宇是救了飲料店，越晚發現問題越難解決」、「原來這背後有一個溫暖的故事」。
事實上，廖老大知道飲料店的爭議後，這幾天就親自到各間加盟店間都試喝，的確發現了許多問題，痛批這些加盟店的心態實在太隨便，包括偷換紅茶、珍珠亂煮等等，所有SOP全都亂了套，也後悔讓這些人加盟。最後也祭出相關懲處規範，每個月都會有督導員稽核品質，不良就大過1次，記滿3次大過就取消加盟權，另外，若有民眾投訴，也會立刻派人進行稽查，如果缺失屬實將比照辦理。（編輯：詹鎰睿）