吃紅麴降膽固醇但缺輔酶Q10效果減半！專家揭「成分搭配」是關鍵

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其中，LDL-C俗稱的壞的膽固醇易堆疊在動脈管壁的內皮層，被認為與心血管疾病發生最為相關。無論是健康成人或本身有心血管風險，維持LDL-C健康濃度都是預防心血管疾病的關鍵。統計數據顯示，LDL-C平均每降低1%，心血管疾病的危險性就降低1%，成人應定期進行血脂肪檢查，瞭解是否有高血脂問題。
飲食與心血管緊密相關！納豆、紅麴補充要注意
根據《美國心臟協會》公布降低心血管疾病風險的飲食與生活方式建議，多吃富含蔬菜與水果的飲食、選擇高纖全穀類食物、每周吃兩次魚類尤其是富含魚油的魚種、少吃有添加糖的食物與飲料、限制鈉攝取或採取低鹽烹煮，都是有利於幫助心血管健康的生活型態。
專科醫師趙子豪醫師指出，飲食與心血管健康息息相關，許多研究發現如納豆、紅麴等健康食品，含有可預防心血管疾病的有效成分，是相對健康、有效的保健品補充管道。不過，一般民眾挑選納豆、紅麴時，容易忽略有效劑量、成分配方的重要性，尤其攝取紅麴應搭配輔酶Q10的補充，才能兼顧整體健康。
納豆能降血壓、消血栓？發酵產物納豆激酶是關鍵納豆被認為是日本人長壽的關鍵飲食之一，其原始作法是將熟成黃豆用熱水殺菌後，以稻草包覆在適當的溫度與溼度中發酵。現代食品工業運用生物工程技術，純化出「納豆菌」後將黃豆大規模發酵再大量生產的保健食品。
由此可見，納豆原料即是黃豆，含有豐富蛋白質、鈣質、維生素B1、大豆異黃酮等成份。發酵的過程不只保留了各種營養成分，也增加維生素B2、維生素B6、維生素K2。更值得注意的是，納豆含有纖維蛋白分解酵素「納豆激酶」（Nattokinase），已被證明有溶解血栓、調降血壓等幫助。
納豆有哪些健康功效？納豆保健品該怎麼選？趙子豪醫師表示，納豆具有多種天然營養成分，皆有促進心血管健康、溶解血栓、降低血壓、減少動脈硬化發生的好處，也能幫助強健骨骼、保護腸道健康，讓身體的免疫系統維持正常。
在日常飲食補充納豆保健品該如何挑選？趙子豪醫師表示，納豆有效劑量單位是「FU」，這是指含有溶解纖維蛋白的濃度單位（FibrinUnit），濃度單位會影響成分效果，建議選擇達到5,000FU的產品為佳。
另外，趙子豪醫師提醒，食品生產製造環境也會影響成分的安全性，應選擇通過美國國家衛生研究驗證的納豆激酶製造商、以及得到世界獲獎認證（國際金獎）的納豆保健品，對心血管健康更有保障。
吃紅麴降膽固醇？紅麴有哪些健康好處？紅麴是國人相當熟悉的保健食品，先將紅麴菌種到蒸熟米上，發酵後得到紅麴米，再將紅麴米碾碎即是具保健效果的紅麴粉末。紅麴是紅麴菌與米飯發酵而成，本身含有澱粉、蛋白質、脂肪酸、礦物質及發酵過程中的各種成分產物，如有機酸、紅麴菌素（MonacolinK），又以紅麴菌素的降血脂研究最為豐碩。
趙子豪醫師說明，紅麴菌素（MonacolinK）與Statin類的膽固醇藥物結構相似，研究文獻指出，補充MonacolinK可以降低總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），進而降低心血管疾病的發生風險。也有系統性研究發現，紅麴有將低血壓的效果，動物及細胞實驗則顯示紅麴可提高骨質密度，促進造骨細胞增生。
代謝紅麴會消耗Q10！人體攝取不足恐加速老化雖然紅麴與紅麴菌素，具有幫助心血管健康、降血壓、促進骨骼健康、減少腫瘤體積與特異性腫瘤指標等效益，在補充時仍要注意，人體代謝紅麴會減少輔酶Q10的合成，因此以選擇含有輔酶Q10的保健為佳。
此外，也可注意是否為MonacolinK15毫克、以及是否為世界大廠所生產，成分是否經過臨床實證有效性。同時確保重金屬、橘黴素、黃麴毒素等生物毒素未檢出，保障食用品質與效果。
趙子豪醫師指出，輔酶Q10是人體利用胺基酸合成而來，存在各種重要耗能的器官中，負責讓細胞能量供應系統有效運作，也是重要的抗氧化劑。Q10更會參與心臟、腎臟與肌肉組織的運作，當人體Q10不足時，甚至會加速老化。
身體代謝紅麴的過程中，會減少Q10合成，因此補充納豆紅麴時必須兼顧輔酶Q10的攝取，含量建議達到30毫克，也可從天然飲食如油脂類、魚類、肉類補充。醫師提醒，挑選納豆、紅麴時，最好同時補充成分來源為世界大廠製造、具有專利的輔酶Q10，才能確保其品質及安全性。
納豆紅麴保健品怎麼挑？專家提醒3大重點趙子豪醫師強調，足夠運動、健康作息、攝取健康食物都對心血管健康至為重要。在挑選納豆紅麴保健品時，也應掌握3大重點：一、有效成分如納豆激酶、紅麴菌素（MonacolinK）是否足量；二、成分搭配是否含有專利大廠的Q10；三、製造商是否為世界知名廠牌，確保品質符合國際標準。
因有調節血脂功效，趙子豪醫師提醒，補充納豆、紅麴時要注意藥品交互作用，避免與降血脂藥物併用。也不可與葡萄柚、葡萄柚汁同時食用。特殊生命階段如孕婦、肝腎功能異常或有服用抗凝血藥者，皆應避免食用紅麴。
趙子豪醫師建議，補充納豆紅麴保健品可在晚餐之後，因為合成膽固醇的酵素HMG-CoA還原酶在晚上的作用最強，晚間補充紅麴抑制膽固醇合成的效用是最佳時刻，本身有慢性病或健康疑慮時，應先諮詢醫師或藥師再作補充。
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