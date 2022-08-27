S2O主辦人將提告！直播喊「我們被陰」 宣布明年不辦了
「S2O Taiwan潑水音樂祭」將在今（27）日以及明28日登場，除了原本表演陣容有具俊曄、CL等韓星外，演出名單更是開出知名國際大牌DJ和歌手，結果前一天主辦單位卻宣布包括CL等多組外國藝人「確定無法來台演出」，讓不少已經買票的粉絲相當傻眼。對此，主辦單位負責人Brian昨晚忙碌整個場地確認後，也現身直播，透露將提吿文化部，直言「我們被陰了！」也宣布明年不會再舉辦活動。
S2O Taiwan潑水音樂祭主辦人Brian昨晚深夜在粉專「Spunite 斯邦奈」開啟直播，透露公司早在6月就開始申請旅遊泡泡專案，但一直被告知政府說7月就0+7了「你申請幹嘛」，後來又一直被安撫說沒問題，直到2天前他們才驚覺事情不對勁，找了很多立委陳情都無效。
Brian無奈的說「我們被陰了！文化部我們一定會告，我覺得太累了，台灣真的太黑暗了」也宣布今年將是自己在台灣辦的最後一場活動，明年不會再有了！Brian強調「我們真的沒有想要騙人，我們真的有準備好，付給他們（藝人）的錢也沒辦法退，我沒省任何錢」，也表示目前公司正在緊急排最後的表演名單。
不過依照文化部日前提出的證據表示，文化部曾於18、19、23及24日多次提醒主辦單位繳交資料，直到24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫，文化部也正式發出回應「此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏，因此，經文化部初步審查，所提計畫皆未符合現行泡泡專案原則，有關決定已由文化部通知主辦單位，亦透過外交管道通知受邀單位」。
而目前S2O官方則是宣布沒有要退票，官方貼出公告提到「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行，注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以我們無法退票。」並提出解決方案是「可以免費帶一人進場」，讓不少粉絲無法接受，事件仍然備受討論。（編輯：張嘉哲）