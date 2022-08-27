CL「前一晚就知不能來台」！IG吐露心聲 粉絲看完秒氣炸
「S2O Taiwan潑水音樂祭」將在今（27）日以及明28日登場，除了原本表演陣容有具俊曄、CL等韓星外，演出名單更是開出知名國際大牌DJ和歌手，結果前一天主辦單位卻宣布包括CL等多組外國藝人「確定無法來台演出」，讓不少已經買票的粉絲相當傻眼。對此，無法來台演出的CL也在個人IG發聲，但卻讓不少粉絲更生氣，引起討論。
CL在昨天下午轉貼S2O官方聲明於限時動態中，寫下文字「台灣的GZBz（CL粉絲名）昨晚聽到這個消息時我很難過，我們花費了很多心力在這件事上面，我會想辦法快點見到大家」並且向粉絲喊話「我超級愛你們的」試圖安撫粉絲無法見到偶像的心情。
不過，卻有網友抓到CL文字中的貓膩，發現CL在26日發文說「昨晚就聽到消息」，表示CL在25日就得知自己不能來台演出，但官方卻沒有在第一時間公告該消息，讓不少網友相當不滿表示「讓票時間整個都縮短了，根本讓不出去.....」、「所以CL在25號晚上就知道消息，我們也是參加者卻是26號才知道這件事，真的想哭」不少人現在仍持續在官方臉書留言抗議。
然而對於目前退票相關訊息，S2O官方昨晚則是宣布沒有要退票，貼出公告提到「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行，注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以我們無法退票。」並提出解決方案是「可以免費帶一人進場」。（編輯：張嘉哲）