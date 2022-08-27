蝦皮店到店再漲價！9/1起「運費漲到39元」 1年已調3次
蝦皮購物成為時下最多人使用的電商平台，然而其有自己獨立物流「蝦皮店到店」相當方便，深受大眾喜愛。不過，日前蝦皮發出公告，表示9月1日起，蝦皮店到店運費將調漲為39元，讓不少用戶無法接受，表示一年之間已經調漲三次，引起熱烈討論。
蝦皮購物日前公告「自2022年9月1日起（含當日），蝦皮店到店之門市交寄運費及物流交寄運費將調整為39元，選擇『蝦皮店到店循環包裝』此渠道下單的買家，取件運費亦調整為39元」。然而這其實不是蝦皮店到店首次調漲，自去年8月起推出蝦皮店到店服務，獲得一片好評後迅速展店，之後便陸續調漲收費金額，從一開始主打0元免運到優惠19元，今年6月將運費調整為29元，如今8月底再度調漲為39元。
不少網友看到消息後，紛紛在臉書社團、PTT熱烈討論「怎麼又要漲了，看來距離59元已經不遠了」、「荷包大縮水啊！真的哭哭饅頭」、「越調整越快了，估計到年底會變49元」；不過也有網友不以為意表示「人家免運券送那麼多....是還在嫌什麼」、「免運券用不完，根本沒差」、「還是比超商便宜啊，沒店到店前大家還不是60元超商運費買得很爽....＝＝」。
對於此次運費調漲，蝦皮購物則回應，因應市場機制調整店到店運費收取，近期更持續優化蝦皮店到店服務與功能，包括於門市推出取件報到機和更新門市包裹儲位系統，減少用戶取貨等待的時間，有效提升門市取件的服務效率；針對站上促銷檔期，也會規劃多元優惠的促銷方案與各項免運券補貼，提供買賣雙方更優質的購物和寄取貨體驗。（編輯：張嘉哲）