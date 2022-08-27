S2O堅持不退票遭網酸「賺飽飽」！主辦方開嗆：不知米價
「S2O Taiwan潑水音樂祭」將在今（27）日以及明28日登場，除了原本表演陣容有具俊曄、CL等韓星外，演出名單更是開出知名國際大牌DJ和歌手，結果前一天主辦單位卻宣布包括CL等多組外國藝人「確定無法來台演出」，讓不少已經買票的粉絲相當傻眼。面對排山倒海的輿論批評，主辦單位負責人Brian昨晚忙碌整個場地確認後，也現身直播解釋原委，並且正面回擊網友的留言。
Brian昨晚開直播時，一邊環繞介紹舞台以及周邊環境，一邊描述該次事件的經過，Brian強調「公司絕對沒有騙人」，然而直播過程中網友依舊砲火連連，起初Brian滿是無奈回應「認為沒誠意就沒誠意，要告我就告，就是這樣了」、「我不Care你欣不欣賞我，我只Care我的活動能不能辦起來」、「這是最後一場了，相信我，我不會再辦了，最後一場就開開心的辦，讓大家有一個最美好的體驗」等等。
然而突然有網友酸說「不退票賺飽飽喔！」讓Brian不滿的直說「你知道辦這個活動要多少錢嗎？如果不知道米價，拜託你自己來辦辦看，不花個7、8千萬辦不起來的，你覺得這舞台要多少錢？如果你有些知識的話，請不要講這種話，賺什麼飽飽的！X！」並透露公司不僅要付給無法上台表演的藝人全額，還得另外再賠錢，費用總額將十分驚人。
對於網友不滿意補償機制的問題，Brian則直白回應「你可以不用來，可是你來的話可以多帶個朋友，他可以免費入場，讓票價不到1500，這已經是很佛心的」強調團隊被文化部陰得很厲害，揚言一定會告文化部。（編輯：張嘉哲）