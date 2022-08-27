外役監又有2名逃犯！照片公開 網一查嚇壞：實在有點扯
台南日前發生震驚全台的殺警案，其兇嫌林信吾為外役監逃犯，引發社會關注，其外役監通報制度、核定標準，也飽受各界討論，明德外役監典獄長杜聰典更是遭調離現職，靜候調查。然而，刑事局25日公布目前仍有2位花蓮縣自強外役監受刑人逃逸，提醒民眾多加注意，隨後引起廣大討論，鄉民一查之後全部人震驚直呼「真的快要暈倒了！」
刑事警察局25日公布，2名自強外役監逃逸受刑人長相，其中一名為25歲的康育豪，因詐欺案入獄，還有3年多刑期，今年3月21日返回宜蘭探親後，就未歸失去聯絡，長相特徵為「濃眉、招風耳」；另一位則是29歲許亞倫，同因詐欺案入獄，返回屏東探望母親，原訂22日下午2時要返回自強外役監，卻失聯至今，「身高約169公分，中等身材、右眉上有三顆星刺青、左眼下有-+符號刺青」。
然而公布逃逸受刑人資料後，就有網友在PTT發文指出「政府到底在幹嘛啊？三月就跑掉了八月才要公布通緝資料，至今都過五個月了！查了一下2人的犯罪資料，疑似還有多項前科......看到真的都快暈倒了！」
貼文一出，不少網友紛紛傻眼「我不管他什麼前科，光是已經逃跑五個月才公布我真的不能接受」、「雖然外役監真的還是有存在必要.....但是這管理制度會不會鬆散的太誇張....」、「不要又造成悲劇才要重視....五個月沒公布真的太扯了」、「前科累累還五個月才公布，沒有殺警案的話是不是就直接隱瞞下來了？氣死欸真的」、「實在有點太扯....沒殺警案肯定不會發布....矯正署真的要好好交代了」然而對於網友自行查詢逃犯過往判決書，發現遭通緝的兩人疑似還有多項前科，法務部目前則無最新回應。（編輯：張嘉哲）