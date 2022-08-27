S2O炎上！「反骨」高仿更換演出陣容 二創卡司網嗨翻
「S2O Taiwan潑水音樂祭」於今（27）、明（28）日舉行，但主辦單位卻在前一天宣布大咖藝人CL（李彩麟）、荷蘭Trap電音天團Yellow Claw、世界百大DJ R3hab等多組藝人「無法演出」，讓不少已經買票的粉絲相當傻眼，事件引起高度關注，擅長二創的「反骨男孩」更以最快的速度複製表演者造型，當起S2O的主辦方，逗樂許多網友。
昨（26）日晚間，反骨男孩透過臉書發文，模仿S2O主辦方的致歉文章，並強調「主辦單位保有更換場地及藝人之權利」，因此宣布卡司改為「Lil 胖、69大魔王、DJ 小賈、連歉意、勾芡、好棒殼」現場演出，文中還附上宣傳形象照，饒舌鬼才Lil Pump、YouTuber好棒Bump、直播主連千毅都模仿得唯妙唯肖。
如此神速的二創文一發出，網友紛紛回應「這陣容一定要去」、「陣容變那麼豪華，去定了」、「卡司陣容完全給過，沒毛病」、「看到這個又想去了」、「假的也太真」、「超好笑高仿」、「笑到不行 好煩」、「能撐住場面了」。
而針對S2O整起爭議，主辦人Brian除了宣布不會退票外，也表明將提告文化部，強調「我們真的沒有想要騙人，我們真的有準備好，付給他們（藝人）的錢也沒辦法退，我沒省任何錢」；文化部則聲明，曾於18、19、23及24日多次提醒主辦單位繳交資料，直到24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏。（編輯：張志浩）