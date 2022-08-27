賞鳥學問多！公母體態大不同 「這1類」短小精悍打獵強
▲賞鳥學問多！公母體態大不同，「這1類」短小精悍打獵強。（圖／臺北市立動物園授權提供）
暑假期間，是我們闔家相約出遊的好時光，對許多鳥類而言，則是重要的社交和繁殖季節！鳥類觀察家透過鳥的外觀與行為：體表被羽的顏色、飛行姿勢、型態大小，輔以時節地點來作為辨別種類的基本指標，其中關鍵特色莫過於多樣而奇特的羽毛，它們除了能幫助飛行與保暖外，還蘊藏著演化過程所堆疊出，各種不同的功能和大學問！
在自然界中，許多生物的雌雄外觀有著明顯差異，鳥類也同樣如此，像是列屬雉科的臺灣特有種帝雉、藍腹鷴，以及動物園鳥園內展示的藍孔雀、環頸雉、金雞與青鸞等，雄性個體都擁有亮麗誇張的造型和較大的體態，在生物學上稱之為「雌雄二型性」(Sexual Size Dimorphism)。雄鳥鮮艷的羽色除了能威嚇敵人、捍衛領域，在繁殖季節還會因體內賀爾蒙，使顏色變得特別飽滿，以便吸引雌鳥注意，提高交配機會；而雌性個體羽色與環境色相仿，則是為了確保長時間主責的孵蛋過程，較不易受到關注打攪，雌鳥也會從雄鳥羽毛的形貌與色澤，判斷對方的健康狀況，作為擇偶的條件。 ▲在自然界中，許多生物的雌雄外觀有著明顯差異，鳥類也同樣如此（雄性的青鸞）。（圖／臺北市立動物園授權提供） 若是雌性相對大型或鮮豔，則稱為「逆雌雄二型性」(Reversed Sexual Size Dimorphism)，鳥類以猛禽類最為容易觀察到這種性別特徵互換的現象，例如：臺灣可觀察到的鳳頭蒼鷹、東方蜂鷹、熊鷹和褐林鴞，雌鳥體型比雄鳥大，部分羽毛斑紋與顏色也相對顯眼。研究發現，猛禽雌雄鳥的體型差異會受獵物的種類影響：負責打獵的雄鳥，身體嬌小更能靈活狩獵，也能穩定供給幼雛食物，而愈是大型的猛禽，育雛期愈長，雌鳥也需要較大的身軀儲存能量，好為巢裡的幼雛遮風避雨。 ▲藍腹鷴的雄性個體擁有亮麗誇張的造型和較大的體態。（圖／臺北市立動物園授權提供） ▲負責打獵的雄鳥，身體嬌小更能靈活狩獵（熊鷹）（圖／臺北市立動物園授權提供,林俊佑攝） 下次看見鳥兒啁啾鳴囀，展翅滑翔，相互爭奇鬥艷，不妨停下腳步仔細觀察，這些千奇百怪的行為與姿態中，都藏匿著各種「鳥」學問，也記得在欣賞的同時，遵守賞鳥五「不」曲：不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉，並且注意安全，遵守保護區或國家公園等區域規則，一起構築對野生鳥類更加友善的環境！（編輯：李惠婷） ▲猛禽類最容易觀察到「逆雌雄二型性」的現象。（圖／臺北市立動物園授權提供,詹德川攝）