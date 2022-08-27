國道駕駛「觀落陰開車」！驚悚畫面曝光 國道警察出手了
汽車、機車是台灣人重要的代步工具，且由於地狹人稠的特性，道路的規劃和駕駛的道德格外重要，若一時疏忽，就可能造成嚴重意外發生，近日就有網友目擊，一台前擋風玻璃疑似被遮陽板完全遮蓋的車輛，就這樣在國到奔馳，畫面曝光掀起熱議，俗稱「紅斑馬」的國道公路警察也發聲「這樣開車是要嚇死誰？」
一名網友昨（26）日在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，只見圖中的他正乘車在國道上，但往後照鏡一看，卻發現後方駕駛未將遮陽的板子從前擋風玻璃移開，但卻無關緊要的繼續在國道上前行，眼前的危險景象令原PO不禁直言「教一下怎麼開？我就問」。
貼文一出掀起熱議，各路網友遠入留言區「用觀落陰來開車」、「這7天後才會到家吧」、「鬼關門，要趕著收假」、「早上才剛遇到，馬上就被發上網了」、「這是要看著行車記錄器開車嗎」、「我就問你們開在他前面的勇氣需要多大」、「自動駕駛測試！直接超越特斯」。
對此，國道公路警察局也在臉書粉專轉發照片，別寫道「俗話說得好，怕熱就不要進廚房，怕曬太陽就不要趴趴走，你這樣開車是要嚇死誰，今天是農曆7月最後一天，我們好好的過完不行嗎？紅斑馬已經連絡處理中」，並呼籲用路人「好好開車」，危險駕駛最重可處2萬4000元罰鍰。（編輯：張志浩）