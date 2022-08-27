台中男撞爛賓士！女友路邊嚇哭 「正面照」瘋傳網全歪樓
昨（26）日上午，台中一名劉姓男子開白色賓士載女友，結果自撞分隔島之後，又噴撞另一台轎車，衝擊力道過猛，讓賓士整個輪胎都撞飛，所幸情侶倆只有多處擦挫傷。然而事後，臉書社團就出現當下事發影片，一名女子蹲在路邊嚇到狂哭，由於穿著長版白衣，因此造成「下衣失蹤」的情況，讓網友看完之後大歪樓「果然車比較貴還是有用，美女沒有毀容！」
據了解，從事當鋪的劉姓男子（27歲）與鄭姓女友（26歲）在台中南屯區一家夜店喝酒後，26日清晨劉男駕駛賓士車，再西屯區文心路不慎自撞分隔島，隨後再撞上前方由楊姓男子（59歲）的自小客車，當時由於衝擊力道猛烈，瞬間產生大量火花及濃煙，蔓延整個路面，所幸最終無人受重傷，不過該輛賓士已經幾乎整台報廢，輪胎也噴飛，警方訊後將駕駛劉男依公共危險移送法辦。
然而就在事發之後，臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」也瘋傳一段影片，影片中一名女子黑長髮披肩，縮著身軀蹲在路邊，配合2位員警則上前做筆錄與測量身體狀況，此人疑就是駕駛劉男的女友，由於穿著的是長版白衣，因此造成「下衣失蹤」的情況，不過轉過頭之後，鄭女的臉面露驚恐，右手則摀著嘴巴啜泣，顯見猛烈撞擊當下真的讓她嚇壞了。
影片曝光後，不少網友全歪樓表示「要慶幸那台車是賓士....其他車說不定你已經沒有漂亮五官了」、「正妹女友給推！希望該男性可以記取酒駕教訓」、「妹子直接嚇哭，這男的真的是吼！」、「好險是賓士，果然是車貴有幫助，這個力道撞下去....根本要活很難，不幸中的大幸」、「這賓士安全性很好，女友還沒受傷可以蹲著」、「好險妹子沒受傷害，賓士車果然還是有它的價值」。（編輯：張嘉哲）