蝦皮店到店運費再漲！常客放大「2劣勢」嘆：會被比下去
蝦皮購物近年擴大版圖，設立「蝦皮店到店」搶占物流市場。不過日前蝦皮突然公告「從9月1日起，蝦皮店到店運費將調漲為39元」，消息曝光立刻引發熱議，更有用戶認為蝦皮店到店「2劣勢」將被放大：會被超商取貨比下去。
蝦皮購物日前公告「自2022年9月1日起（含當日），蝦皮店到店之門市交寄運費及物流交寄運費將調整為39元，選擇『蝦皮店到店循環包裝』此渠道下單的買家，取件運費亦調整為39元」。而蝦皮店到店從去年8月推出後，就開始一路調整運費，從起初主打0元免運再到優惠19元，今年6月運費調整為29元，如今8月底再度調漲至39元。
蝦皮店到店將再度調漲運費的消息一出，也有鄉民在PTT上好奇發文「從29元漲到39元也太多，中間差價可以買1顆茶葉蛋，大家還會使用蝦皮店到店嗎？」
問題一出立刻有不少用戶坦言，此次運費再度調漲，蝦皮店到店的「到貨速度」、「取貨時間」兩項劣勢就顯得更為明顯，「取用超商比較快，而且24小時都能取，蝦皮11點才開22點就關」、「沒省多少錢還要等，就不會考慮了，被超商比下去」、「店到店超級慢…選全家物流只要一天就送到了」、「沒免運不如寄超商，還可以晚上取貨」、「運費的優勢都快沒了，要39就改超商送了」。
但也有部分人抱持不同看法「每個月有兩次全站免運啊，還是會用」、「繼續用啊，反正一天到晚免運，而且店面離我這很近」、「免運券夠用就還好」。（編輯：潘毅）