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S2O突發「最新公告」傻爆全場：沒救了！現場人潮照曝光

▲S2O潑水音樂祭，今下午2點舉行活動，但現場人潮似乎非常稀少，再加上活動前才釋出新的補償方案，依舊遭到大家痛罵。（圖／s2otaiwan IG）
▲S2O潑水音樂祭，今下午2點舉行活動，但現場人潮似乎非常稀少，再加上活動前才釋出新的補償方案，依舊遭到大家痛罵。（圖／s2otaiwan IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-27 15:10:26

「S2O Taiwan潑水音樂祭」在今明（27、28日)登場，不過主辦單位卻在活動前一天才宣布有11人無法來台，而且堅決不退票，引發眾怒。怎料，主辦方稍早又突然祭出新的補償方案，只要持有門票，就可以任選一天入場，照樣被網友們罵爆。

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S2O主辦負責人，昨日深夜才完整公布「確定不會來台」的11組藝人名單，包括Yellow Claw、CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump，並且強調活動照常舉行，釋出補償方案為「購買票者，可以免費帶一人進場」，完全沒有提到退票相關問題。

怎料，S2O主辦方於活動前、快接近中午時刻又釋出「新的補償方案」，只要持27、28單日門票，可以自由選擇一天場次入場，依舊沒有提到退票。另外，由於S2O活動已經在下午2點正式舉行，但現場人潮非常稀少，可以從官方IG上看到，一名DJ相當敬業，儘管台下不到20人，仍舊努力炒熱氣氛。

主辦兩次的補償方案，均讓網友們氣到炸裂，紛紛留言抗議，「抗議起來！退費啦」、「我覺得你們乾脆開始要不要免費入場，到底在幹嘛看不懂」、「可以改成暢飲方案嗎？」「vip要帶人還要分別從遠到不行的入口進場，花更多錢受罪這樣」、「我的外國朋友到現場應該很傻眼，我都不敢說國外DJ都沒來」、「只要自己不覺得尷尬，尷尬的就是別人」、「別再秀下限了，吃相超級難看！」、「笑死，從昨天被出征到現在，還是堅持硬著來欸」、「還有活動當天公告的喔」。

▲S2O潑水音樂祭現場照曝光。（圖／s2otaiwan IG、臉書）
▲S2O堅決不退票，新的補償方案也引起網友們怒火。也有到場民眾拍下現場狀況，幾乎沒有人潮。（圖／s2otaiwan IG、臉書）
還原這起事件，S2O主辦於8月初就陸續公布西洋百大DJ，以及韓國人氣女星CL「確定參與」，結果卻通通卡在台灣入境防疫政策無法來台，S2O更痛批是政府單位踢皮球。不過卻馬上遭到指揮中心、文化部打臉，文化部澄清，18日就知道消息並願意協助，但24日才收到S2O主辦申請，且資料也有許多漏缺，初步審查未通過，決定予以駁回。

不過，S2O主辦方負責人Brian，則堅持把矛頭轉向文化部，昨晚直播中更指出一切都是「被文化部陰了！」並指控「藝文防疫泡泡專案」被政府單位踢皮球，突然取消原本核准的海外藝人工作證，更揚言會告文化部，同時也針對想要退票的網友們開嗆「不知米價」等言論。

至於業者堅決不退票，有沒有違法？台北市府法務局則表示，S2O主辦方臉書於26日晚間10時公告「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票」等內容已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」。（編輯：詹鎰睿）


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