S2O突發「最新公告」傻爆全場：沒救了！現場人潮照曝光

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怎料，S2O主辦方於活動前、快接近中午時刻又釋出「新的補償方案」，只要持27、28單日門票，可以自由選擇一天場次入場，依舊沒有提到退票。另外，由於S2O活動已經在下午2點正式舉行，但現場人潮非常稀少，可以從官方IG上看到，一名DJ相當敬業，儘管台下不到20人，仍舊努力炒熱氣氛。
主辦兩次的補償方案，均讓網友們氣到炸裂，紛紛留言抗議，「抗議起來！退費啦」、「我覺得你們乾脆開始要不要免費入場，到底在幹嘛看不懂」、「可以改成暢飲方案嗎？」「vip要帶人還要分別從遠到不行的入口進場，花更多錢受罪這樣」、「我的外國朋友到現場應該很傻眼，我都不敢說國外DJ都沒來」、「只要自己不覺得尷尬，尷尬的就是別人」、「別再秀下限了，吃相超級難看！」、「笑死，從昨天被出征到現在，還是堅持硬著來欸」、「還有活動當天公告的喔」。
還原這起事件，S2O主辦於8月初就陸續公布西洋百大DJ，以及韓國人氣女星CL「確定參與」，結果卻通通卡在台灣入境防疫政策無法來台，S2O更痛批是政府單位踢皮球。不過卻馬上遭到指揮中心、文化部打臉，文化部澄清，18日就知道消息並願意協助，但24日才收到S2O主辦申請，且資料也有許多漏缺，初步審查未通過，決定予以駁回。
不過，S2O主辦方負責人Brian，則堅持把矛頭轉向文化部，昨晚直播中更指出一切都是「被文化部陰了！」並指控「藝文防疫泡泡專案」被政府單位踢皮球，突然取消原本核准的海外藝人工作證，更揚言會告文化部，同時也針對想要退票的網友們開嗆「不知米價」等言論。
至於業者堅決不退票，有沒有違法？台北市府法務局則表示，S2O主辦方臉書於26日晚間10時公告「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票」等內容已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」。（編輯：詹鎰睿）