家中挖出「灰黃簽名棒球」！球迷一看喊收：全是上古神獸
棒球運動從日治時期流入台灣，目前已發展有百餘年的歷史，後來也被稱為「台灣國球」。中華職棒自開打後積累不少粉絲，每位球迷心中都有自己崇拜的球星，不少人會收藏喜愛球員的簽名球，就有網友在家中翻出一顆灰黃的簽名棒球，上面密密麻麻被簽上許多名字，他好奇詢問眾人「這些都是誰？」，而球迷們看到後都驚了，因上頭的人名都是統一獅隊過去的明星球員。
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，說明童年時在家撿到一顆簽名球，但礙於自身對棒球不了解，無法得知這顆球的珍貴之處，一直放在角落封塵。近日便上傳網路尋求解答「有沒有人可以解答一下這是哪個球隊？都有哪些人得簽名呢？」。
貼文發出引起許多棒球迷的關注，據原PO提供的影片，眾人一眼判斷出是「統一獅隊」簽名球，上面的簽名包含多位本土及洋將球員，例如曾智偵、羅敏卿、鄭百勝、王漢、呂文生、林克、阿Q等，「統一獅簽名球曾智偵，羅敏卿，呂文生」、「統一獅隊的簽名球，好像有阿Q」、「呂文生、鄭百勝」、「都是上古神獸級的。。。天才阿久鄭百勝」。
這顆球勾起許多人的回憶，大讚「一堆大神」、「統一的黃金時代」、「那個是中華職棒統一獅隊的，有很多個神級選手，只是都退役了...」、「都是明星等級的球員」、「當傳家寶！快去弄真空包裝！沒在跟你開玩笑的！如果你不屑要丟垃圾桶！？給我！不管多遠我都親取！！」。（編輯：李惠婷）