「買房很難嗎？」神人月薪3萬購千萬房！曝2年暗黑存錢法

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他認為「買房有很難嗎？」，雖然自己沒有生活、沒有興趣，但已經贏過同齡人一大步，認為其他人天天露營、跑活動，把金錢用在虛無飄渺的事情上，卻花大把精力批評政府不打房。他認為出遊是財富自由後再去做的事情，好好上班賺錢、買房，才能成立家庭。
此外他補充，他預計在3年繳完工程款（頭期款），交屋後跟銀行貸8成，寬限期3年繳利息每個月1萬左右，寬限期後月繳3萬，待6年開始繳本金時他已有足夠的金錢，而房子在這六年間的增值，也許能讓自己再增貸買一棟，「真的進入房地產投資客的圈子就知道買房不難還能賺錢，圈子決定格局，買房後在這個社會才有話語權，真的進入高階的圈子自然就會明白」。
對原PO的論點，多數網友不贊同，認為沒興趣、沒生活的人生並不算成功「沒生活只有工作的產線奴隸覺得自己贏同齡人一大截，眼界別這麼低，你這樣是贏在哪裡？肝指數嗎」、「我們這一代大多比較注重的是個人的精神層面追求。人各有志，你想選擇辛苦存錢買房而捨棄那些你認為虛無縹緲的追求，但別人也有權利選擇他們認為值得追求的事物」、「沒有生活好可憐，有房子就能讓你像個人嗎」，不過也有網友支持「但是現在很多年輕人做不到這樣，你的是很正統的做法，也很需要毅力，佩服你。現在的生活背景能跟你一樣堅持的很少了」。（編輯：李惠婷）