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「買房很難嗎？」神人月薪3萬購千萬房！曝2年暗黑存錢法

▲「買房很難嗎？」神人月薪3萬購入千萬房，曝2年間的暗黑存錢法。（示意圖／pixabay）
▲「買房很難嗎？」神人月薪3萬購入千萬房，曝2年間的暗黑存錢法。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-27 15:57:47

每個人努力工作的初衷不同，可多數人都是以「買房」為終極目標，就有位網友分享，雖然職業本身月薪僅有3萬，卻在自己的努力下，用2年多的時間購入一套價值千萬的房子，並直言「我就問買房有很難嗎？」，可不少民眾讀過他2年間的生活後，紛紛感嘆「這生活太黑暗了」。

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原PO於Dcard中發文，表示自己從事高中學歷就能勝任的作業員工作，沒有女友、沒有租房，不買外食、不買飲料，放假及下班時間都是待在家或去公園運動，雖職業本身月薪僅有3萬，但藉由加班及股票投資，他在2年間存到150多萬，後續更購入一間一千多萬的兩房一廳，「只要訂金10萬我就擁有這棟房的擁有權，用三年的期間繳近200萬工程款，不夠可以再去做信貸補款」，「沒有想像中的難」。

▲原PO表示爸爸在10幾年前就建議親戚要買房，但當時親戚卻認為月租12000元「為什麼要買房」，豈料後來房東調漲租金，親戚也後悔了，更提出1離譜要求。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO透過加班和投資股票，以本職3萬月薪的條件下，購入一間要價千萬的房子。（示意圖／pixabay）
他認為「買房有很難嗎？」，雖然自己沒有生活、沒有興趣，但已經贏過同齡人一大步，認為其他人天天露營、跑活動，把金錢用在虛無飄渺的事情上，卻花大把精力批評政府不打房。他認為出遊是財富自由後再去做的事情，好好上班賺錢、買房，才能成立家庭。

此外他補充，他預計在3年繳完工程款（頭期款），交屋後跟銀行貸8成，寬限期3年繳利息每個月1萬左右，寬限期後月繳3萬，待6年開始繳本金時他已有足夠的金錢，而房子在這六年間的增值，也許能讓自己再增貸買一棟，「真的進入房地產投資客的圈子就知道買房不難還能賺錢，圈子決定格局，買房後在這個社會才有話語權，真的進入高階的圈子自然就會明白」。

對原PO的論點，多數網友不贊同，認為沒興趣、沒生活的人生並不算成功「沒生活只有工作的產線奴隸覺得自己贏同齡人一大截，眼界別這麼低，你這樣是贏在哪裡？肝指數嗎」、「我們這一代大多比較注重的是個人的精神層面追求。人各有志，你想選擇辛苦存錢買房而捨棄那些你認為虛無縹緲的追求，但別人也有權利選擇他們認為值得追求的事物」、「沒有生活好可憐，有房子就能讓你像個人嗎」，不過也有網友支持「但是現在很多年輕人做不到這樣，你的是很正統的做法，也很需要毅力，佩服你。現在的生活背景能跟你一樣堅持的很少了」。（編輯：李惠婷）

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