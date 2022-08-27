就不讓你瘦！日7-11買雞胸肉和沙拉「送免費炸物」
現代人注重飲食健康，多有健身、吃雞胸肉和蔬食的習慣，不少店家也看準商機，推出低脂、高纖維等特點的健康餐盒。但日本的7-11卻反其道而行，推出一個購買沙拉或雞胸肉就免費贈送炸物的限定活動，這樣的行銷手法令不少人看傻了眼，直呼：「你不明白我買雞胸肉的心情嗎？」
推主26日發布一則貼有日本7-11限定活動海報的推文，活動內容寫到，在本月23日至27日期間，於日本東京都、神奈川縣、埼玉縣和千葉縣的7-11，購買一包蔬菜沙拉或雞胸肉，就會免費贈送一張炸物兌換券，最晚可換至9月3日。推主看到這則活動後，立刻拍下並上傳網路，直呼「7-11先生，你完全不明白我是抱著什麼心情買蔬菜沙拉和雞胸肉的！ ！」
該則貼文引得眾多關注，網友回覆「減肥，是為了吃更多的炸物(・∀・)（誤）」、「別人的超商總是不讓人失望....」、「多麼殘酷的誘惑 www」，一名日本網友表示自己也曾在宮城縣遇到類似活動，當下也倍感有趣而拍下照片。
自稱是日本7-11員工的網友回覆「對不起，我是7-11的店員。當時看到這個宣傳活動並幫張貼這個海報的時候，心裡也想著：『為什麼把健康的東西變成油膩的東西呢？（笑）」，有網友則破解了這個看似不讓顧客瘦下來的活動「購買雞胸肉 → 收到油炸食品 → 送給朋友 → 朋友長胖 → 相對起來，購買者看起來瘦了」。（編輯：李惠婷）