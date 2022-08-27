賓士找不到車位？「1秒變裝」硬塞電動停車格 手法跪了
台灣都市地狹人稠，通勤又有開車的需求，因此找到「路邊停車格」對許多人來說可以高興一整天，反之可能會感到心情煩躁，而近日有網友則分享，他在電動車專用的充電停車格中，意外發現一輛賓士在裡頭假扮成電動車，更仔細上前查看後，眼前一幕讓眾人搖頭直呼「我真的服了」。
該網友在臉書社團「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」發文表示，「為了停車，只好偽裝電動車」，只見附圖中，停車塲的一輛白色賓士疑似找不到停車格，索性將愛車停進電動汽車停車格，不過或許是自己也感到心虛，駕駛竟然將加油孔打開，並把後方的充電頭插進去，令原PO當下直接傻眼。
貼文一出，吸引大批網友湧入留言區回應，「賓士耶，真是丟臉」、「這個停車場車位超多的…到底在想什麼啊」、「不怕被人加水進去嗎」、「這樣沒有比較好耶，就是沒公德心」、「只有瞻前沒有顧後！這種舉動其實很危險」、「插頭沾到油，會不會影響下個充電的啊」。
不過也也部分網友表示，「好啦，我覺得算很有誠意了，給過」、「這我真的服了，給他停吧」、「想按鈕給過，卻發現我前面沒按鈕」、「看他這麼有心，還能不讓他停嗎」、「做到這種地步，不忍心講他了」、「都裝成這樣了，你們忍心趕他走嗎？」（編輯：張志浩）