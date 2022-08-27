台南Josh開球GG了！「新嗨嫂」怒丟證據問：給你機會解釋
知名棒球YouTuber台南Josh，今（27日）晚受邀到台中洲際棒球場，為中信兄弟舉辦的活動「爪爪鄉民大會」主題日開球，雖然飆出117KM的好球，卻絲毫沒有蓋過和啦啦隊正妹梔梔的緋聞，瞬間成為全場焦點，即便Josh不斷澄清關係，結果梔梔竟曬出Josh和其他啦啦隊的畫面，並開玩笑的詢問「給你機會解釋^U^」再度讓大家熱議。
Josh今天到中信兄弟主場開球，雖然最終中信成功抗嗨，並以6:3氣走味全龍，但場外的最大話題依舊是Josh和梔梔的互動，原來是活潑又愛搞怪的梔梔，就在臉書特別截下Josh和「Passion Sisters」合照的畫面，並標註Josh帳號喊話「你很開心？好久沒看到你這麼開心了！但還是小心一點」。
Josh隔兩個小時後才轉貼梔梔的貼文笑說「我沒有一絲一毫的喜悅！」沒想到梔梔仍不放過，跑到留言區PO出粉絲幫忙蒐證的照片，再次質問「給你機會解釋^U^！」只見超人氣的峮峮、短今等多位PS女孩，通通圍繞在Josh身邊開心合影，而且梔梔還開玩笑的歡迎大家一起丟出證據。
有趣的是，Josh也自嘲「電視跟窗簾我可以選一個留嗎？」歡樂的對話互動讓大家笑到瘋掉，「沒想到這麼快又有感情糾葛了，共勉梔」、「梔足長樂喔，架許」、「騙別人不梔道呀！」「容我們幫Josh再確認一次，可以接受奧迪嗎？」「國師要跪算盤了？」「天梔地梔你梔我梔」、「嗨嫂警告了！完蛋了」、「完了窗簾瑟瑟發抖」。
事實上，早在25日晚間，Josh的IG一出現和梔梔兩人共舞的短片後，就瞬間湧入網友們朝聖，紛紛質疑「是否有新戀情了？」Josh不僅在第一時間向《NOWnews》澄清兩人關係，事後更在臉書發文笑著解釋，「我們合作拍東西啦，敬請期待之後的影片。大家快點幫忙想影片題材啊，這樣我才能再去約梔梔！」成為近期最夯的話題。（編輯：詹鎰睿）