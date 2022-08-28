中秋烤肉快看！樂天市場抗漲　烤肉箱5折現金優惠券加倍

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樂天市場精選多樣豐富食材，無論喜好頂級海鮮或豐盛肉品，從澎湃的多人派對組合到專為小家庭打造的小資套餐都有，各式烤肉箱祭出最低5折起抗漲優惠，即日起至8月31日除了可享冷凍宅配899元免運外，同時搭配「樂天馬拉松」點數放大雙倍換現金優惠券活動，僅需以100／200／500點樂天點數，就能分別兌換200／400／1,000元的雙倍現金優惠券，滿額即可現折！跨店購物搭配指定店家還能再賺樂天點數最高50倍回饋。
除了傳統的一次性大型烤肉架外，便攜型烤爐與電烤盤也成為許多民眾的新寵，更是露營愛好者的首選，不僅能重複使用達到環保目的外，電烤盤也是居家自煮的好幫手。樂天市場攜帶型大小組合烤肉架，現在大小組合還下殺76折優惠。
奧丁丁集團旗下電商平台奧丁丁市集（OwlTing Market）嚴選逾百款時令水果禮盒、烤肉食材、糕餅茶飲，日前推出「月見柚團圓」中秋專區獨家推出帶有吉祥寓意的《奧丁丁洋行》蘋安樂桃雙饗禮盒組，並攜手平台優質品牌《農場晃晃》、《北海漁舖》推出獨家烤肉箱－中秋烤肉海陸饗宴組，以及《樂山莊》頂級鱒魚一夜干、《永齡選物》柚見福貴糕等中秋限定特色品項。此外，下載奧丁丁市集App享滿千折百，Premium鑽石會員再享九折優惠。