迷你烤爐燒肉便當秒殺　再推雙人禮盒秒變烤肉架超Chill

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每個雙人禮盒中都同樣內建超方便的炭火烤爐，而且尺寸還加大，並提供包含炭火、火柴、烤肉夾、滅火用水包等完整的燒烤設備，只要取出烤爐下方的火柴、水包，把外包裝禮盒設計展開後，還可以簡單變身成烤爐架，不用為了只烤肉一次、就浪費錢買超佔空間的烤肉架，輕輕鬆鬆想在哪裡烤、就在哪裡烤。「杉之禮」中秋燒肉禮盒，8/26起全台開放訂購，9/5宅配出貨，每組售價1,988元。
日本定食大戶屋也推出四人「歡聚食光烤肉組」，Choice背肩牛肉片、金饌蝦、大戶屋醃醬雞腿排、大戶屋鹽麴豬五花、阿根廷魷魚、基隆德順手工天婦羅、信功-小朋友熱狗共7種品項，優惠價1699元（原價2000元）。另外還有四人「大戶屋派對豪華烤肉組」，包含Choice等級的肋眼牛排、Choice背肩牛肉片，大戶屋經典款醃醬雞腿排、大戶屋鹽麴豬五花，還有比手掌大的金饌蝦、阿根廷魷魚、手工天婦羅共7種商品，澎湃上桌，優惠價1999元（原價2400元）。
統一「鮮拾」中秋節也推出早鳥超值回饋，特別精選「六大鮮拾中秋烤肉組」，不只最高折扣下殺4折起，鮮拾加碼再贈送豐富海陸食材禮。最划算的有約4～6人份的「中秋烤肉極饗海陸食材10件組」，超值優惠價1,080元（原價2,680元），獨家再加贈「活力白蝦1盒」；勝崎主推「生鮮美國1855黑安格斯熟成霜降牛排10片組」，優惠價999元（原價2,480元），不只免運直送、鮮拾還獨家加贈「紐西蘭骰子牛1包」。
而大成食品「黑蜜豬烤肉8件組」一次買齊梅花、五花、里肌肉，售價折扣下殺至54折只要899元（原價1,680元），鮮拾獨家再加贈「黑胡椒雞丁1盒」；另外還有「加勒比海4盎司龍蝦」、「日本生食級帶殼生蠔及干貝」等海鮮食材可選。即日起至9/11同步加碼祭出豪華滿額抽獎，指定項目消費滿2,000元抽「BRUNO 歡聚款多功能電烤盤」；指定項目消費滿5,000元抽五星級飯店「北投春天酒店一泊一食」住宿券乙張。