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迷你烤爐燒肉便當秒殺　再推雙人禮盒秒變烤肉架超Chill

▲石研室Ｘ峇嵐杉丘打造香港爆紅的「迷你烤爐燒肉便當」，開賣首日銷售即突破千份。迎接中秋節打造第二波「杉之禮」雙人烤肉禮盒，還可以變身成烤爐架。（圖／石研室提供）
▲石研室Ｘ峇嵐杉丘打造香港爆紅的「迷你烤爐燒肉便當」，開賣首日銷售即突破千份。迎接中秋節打造第二波「杉之禮」雙人烤肉禮盒，還可以變身成烤爐架。（圖／石研室提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-28 14:32:53

迷你烤爐燒肉便當」從香港紅到台灣，爆炒石頭火鍋「石研室」攜手南投野奢露營「峇嵐杉丘」，打造最強「杉中寶盒」讓台灣民眾也能吃到超Chill盒裝烤肉，話題性十足，開賣首日銷售即突破千份，首波秒殺便趁勝追擊，迎接中秋節第二波再打造「杉之禮」雙人烤肉禮盒，已開放全台訂購、9/5即可宅配出貨。把包裝禮盒展開後，還可以變身成烤爐架，不用浪費錢買超佔空間又只用一次的烤肉架，輕輕鬆鬆想在哪裡烤、就在哪裡烤。

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台灣爆炒石頭火鍋「石研室」Ｘ南投野奢露營「峇嵐杉丘」，繼「迷你烤爐燒肉便當」熱賣秒殺後，再為中秋節推出第二波「杉之禮」燒肉禮盒，這次提供油花豐沛、肉質軟嫩的「日本A1和牛」，啃起來超過癮的「美國帶骨牛小排」，及口感軟嫩適中的「美國翼板牛」及Q彈「台灣梅花豬」，總重多達四百公克的肉肉，搭配石研室獨家研發的韓式燒肉醬，微酸微辣超開胃。

▲石研室Ｘ峇嵐杉丘第二波「杉之禮」雙人烤肉禮盒，四款肉品組共重400公克。（圖／石研室提供）
▲石研室Ｘ峇嵐杉丘第二波「杉之禮」雙人烤肉禮盒，四款肉品組共重400公克。（圖／石研室提供）
▲秒殺「迷你烤爐燒肉便當」，烤爐加大，兩人也能超Chill開烤。（圖／石研室提供）
▲秒殺「迷你烤爐燒肉便當」，烤爐加大，兩人也能超Chill開烤。（圖／石研室提供）
每個雙人禮盒中都同樣內建超方便的炭火烤爐，而且尺寸還加大，並提供包含炭火、火柴、烤肉夾、滅火用水包等完整的燒烤設備，只要取出烤爐下方的火柴、水包，把外包裝禮盒設計展開後，還可以簡單變身成烤爐架，不用為了只烤肉一次、就浪費錢買超佔空間的烤肉架，輕輕鬆鬆想在哪裡烤、就在哪裡烤。「杉之禮」中秋燒肉禮盒，8/26起全台開放訂購，9/5宅配出貨，每組售價1,988元。

日本定食大戶屋也推出四人「歡聚食光烤肉組」，Choice背肩牛肉片、金饌蝦、大戶屋醃醬雞腿排、大戶屋鹽麴豬五花、阿根廷魷魚、基隆德順手工天婦羅、信功-小朋友熱狗共7種品項，優惠價1699元（原價2000元）。另外還有四人「大戶屋派對豪華烤肉組」，包含Choice等級的肋眼牛排、Choice背肩牛肉片，大戶屋經典款醃醬雞腿排、大戶屋鹽麴豬五花，還有比手掌大的金饌蝦、阿根廷魷魚、手工天婦羅共7種商品，澎湃上桌，優惠價1999元（原價2400元）。

▲「杉之禮」燒肉組合，售價1,988元。（圖／石研室提供）
▲「杉之禮」燒肉組合，每個禮盒中都有提供完整的燒烤設備，只要取出烤爐下方的火柴、水包，利用火柴點燃炭火，簡單操作就能享受到現烤燒肉售價1,988元。（圖／石研室提供）
▲大戶屋期間限定烤肉組，優惠價1,699元、1,999元兩款可選。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲大戶屋期間限定烤肉組，優惠價1,699元、1,999元兩款可選。（圖／全家國際餐飲集團提供）
統一「鮮拾」中秋節也推出早鳥超值回饋，特別精選「六大鮮拾中秋烤肉組」，不只最高折扣下殺4折起，鮮拾加碼再贈送豐富海陸食材禮。最划算的有約4～6人份的「中秋烤肉極饗海陸食材10件組」，超值優惠價1,080元（原價2,680元），獨家再加贈「活力白蝦1盒」；勝崎主推「生鮮美國1855黑安格斯熟成霜降牛排10片組」，優惠價999元（原價2,480元），不只免運直送、鮮拾還獨家加贈「紐西蘭骰子牛1包」。

而大成食品「黑蜜豬烤肉8件組」一次買齊梅花、五花、里肌肉，售價折扣下殺至54折只要899元（原價1,680元），鮮拾獨家再加贈「黑胡椒雞丁1盒」；另外還有「加勒比海4盎司龍蝦」、「日本生食級帶殼生蠔及干貝」等海鮮食材可選。即日起至9/11同步加碼祭出豪華滿額抽獎，指定項目消費滿2,000元抽「BRUNO 歡聚款多功能電烤盤」；指定項目消費滿5,000元抽五星級飯店「北投春天酒店一泊一食」住宿券乙張。

▲「鮮拾│精選中秋烤肉套組店家」大成食品黑蜜豬烤肉8件組（免運），鮮拾獨家加贈黑胡椒雞丁1盒，活動優惠價899元（原價1,680元）。（圖／鮮拾提供）
▲「鮮拾│精選中秋烤肉套組店家」大成食品黑蜜豬烤肉8件組（免運），鮮拾獨家加贈黑胡椒雞丁1盒，活動優惠價899元（原價1,680元）。（圖／鮮拾提供）


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