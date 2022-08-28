千葉火鍋9月壽星吃到飽5折 週末免費再嗑三點蟹、黃金蟹
8月還沒過完，9月美食好康先來報到，平價實惠的吃到飽餐廳千葉火鍋，迎接肥美秋蟹季節不加價，9/3～10/2每週末六日，免費加碼三點蟹、黃金蟹、藍蟹吃到飽（隨機擇一供應）；而且9月份壽星持VIP享味卡，本人享有5折優惠，一般壽星優惠也有75折喔。
海鮮控最愛的秋季來了！許多甜美的海鮮這個季節最好吃，尤其民眾熱愛的各式螃蟹更是不可錯過。供應吃到飽美食好料的千葉火鍋，以高CP值的豐富食材受到民眾喜愛，9月全新推出海港直送的「浪漫蟹逅」螃蟹季活動，品嚐肥美秋蟹吃到飽，竟然還不加價。
全台千葉火鍋9/3～10/2每週末六日，推出「螃蟹季」優惠，免費加碼三點蟹、黃金蟹、藍蟹吃到飽，於活動日隨機擇一供應。提醒大家，供應的螃蟹品種將依照各門市當日進貨為主，（數量有限，送完為止）；而且新千葉火鍋西門町店不適用喔。不過還有好消息，9月份壽星，持VIP享味卡到千葉火鍋吃到飽本人可享5折，一般壽星優惠也享有75折優惠喔。
成立於2005年的千葉火鍋，算是台灣資深吃到飽餐廳代表，全台從北到南目前共有24家門市，除了新鮮肉品和海鮮，選擇超多的冰品和飲料，更是受到不少網友私下讚賞「有夠大方」，把握時間搭配螃蟹季優惠、還有壽星折扣開心吃一波。
另外，金子半之助豪氣首創「帝王蟹一蟹5吃」，大手筆引進浮誇的「蟹中之王」，打造帝王蟹五品御膳、帝王蟹頂級天丼、帝王蟹海鮮雙饗丼等多款新菜連發，一次可享受酥炸天婦羅、帝王蟹肉、蟹香味增湯等多種豐富美味；日本橋海鮮丼辻半也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，搭配鮪魚、阿根廷天使紅蝦、黑海松貝等巨量海味，澎湃大海精華一碗滿足喜歡漁獲的饕客。