坐擁多筆土地！「有錢人的家」竟長這樣 網嚇壞：會生病
經由戲劇、新聞的傳播，民眾對有錢人的家有著既定認知，認為裡頭一定金碧輝煌，隨便一個擺設就有著難以想像的價格，可這名網友所認識的有錢人，家中陳設與大眾的想像完全不同，不僅牆壁灰黃、積泥推土，床上甚至擺滿了食物垃圾，令人看了大感震撼。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己被朋友鄰居的房間給震撼，他說明屋主家境殷實「土地一堆，錢放銀行光吃利息就能過生活了」，該房還是雙棟房三樓透天的設計，但房間內部卻推滿山一般高的垃圾，家具上黏滿一層又黃又黑的汙垢，令他大開眼界「真的有人的房間可以這麼猛！」，「#真的有人住 #廚房還有死掉的烏龜 #房間還有養雞 #不是流浪漢他非常有錢」，最後補充「房間雖然這幅德行，但是冷氣全年無休24度開著吹」。
該棟房髒亂的程度嚇壞不少網友，回覆「有錢也沒用～好髒」、「垃圾堆吧！」、「乾淨跟他之間是不是有什麼複雜的關係」、「看完，強迫症開始發作，想拿黑色垃圾袋，全丟進去」、「隔著手機螢幕都有味道」、「有錢把一個房間當垃圾桶用吧！」、「只有垃圾是乾淨的」。
不少人也見識過類似的房間「這種我見識過也打掃過了，不過不是房間，是整棟透天…」、「說真的，我看過....我老公的堂哥房間也很精彩，我老公都說....看過這樣的畫面，以後再也沒什麼事嚇的了你了。（以前我們的新房還跟他門對門，後來我們搬走了）」，大家關心道「身心靈生病了」、「不是心生病，就是人早晚生病」。
下方留言處有位疑似是原PO友人的網友回應，表示屋主是6年級生，「他沒鄰居、獨棟、自蓋的」，且這般的生活方式已維持20年以上，應該是不會再改變了。（編輯：李惠婷）