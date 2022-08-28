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電蚊香一直用錯？睡覺記得要關　譚敦慈驅蚊「3大法寶」

▲春夏季蚊子超多，經常讓人很困擾，譚敦慈教大家使用3大驅蚊法寶，尤其電蚊香使用時要記得管緊門窗，等到要睡前再打開來效果最好。（示意圖／取自PhotoAC）
▲春夏季蚊子超多，經常讓人很困擾，譚敦慈教大家使用3大驅蚊法寶，尤其電蚊香使用時要記得管緊門窗，等到要睡前再打開來效果最好。（示意圖／取自PhotoAC）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-28 17:30:492022-08-28 17:41:16

台灣四季都有蚊子，其中春夏季氣溫高是蚊子最常出沒的季節，經常天氣一熱，很多人一覺醒來就被蚊子叮了滿頭包，尤其是細皮嫩肉的小朋友，甚至連眼皮都會被蚊子親上一口，讓爸媽看了超心疼！關於驅蚊方式，家事教母譚敦慈遵循已逝林杰樑醫師的做法，提供無毒不傷身的好方法，最推薦使用「電蚊香」，且記得要緊閉門窗才能發揮作用。

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譚敦慈分享以前林杰樑醫師最為推薦的電蚊香用法，一回家就立即開啟電蚊香，同時切記門窗都要緊閉，才能讓電蚊香發揮作用，一直到睡前半小時關掉電蚊香，並打開窗戶讓其通風，減少吸入體內。譚敦慈提醒，務必要檢查紗窗是否有緊閉或是破損，如果破損就要更換補好，才不會讓蚊子藉由縫隙飛進房屋。她指出一個重要觀念：「蚊香、電蚊香都是燻蚊子不是人，睡覺的時候不建議一直點著。」

此外，譚敦慈家中對抗蚊子還有一法寶「防蚊簾」，防蚊簾會快速地闔起來避免蚊子飛入。另外，睡前會用電蚊拍稍微巡視一下是否有蚊子，也曾經在門口種防蚊草防避免蚊子進到室內影響作息。

她特別提醒，蚊蟲最喜歡在有水的的地方滋生，如果家中有擺放盆栽，底盤要把水清乾淨再移到室內，才不會成為蚊子的聚集地，而蚊子最喜歡躲在雜亂的地方，家中不要堆放雜物，才是最保險的方式。譚敦慈表示驅蚊的成分大多是「除蟲菊精」，毒性雖然較低，但長期暴露之下還是會影響身體，如果真的對於化學的薰香產品有疑慮，掛上蚊帳會是不錯的方式。

▲momo購物網即日推出各式防蚊系列商品，包括隨身防護的防蚊貼片、防蚊液、防蚊手環，還有防蚊門簾、蚊帳等商品下殺68折起。（圖／momo提供）
▲如果真的對於化學成分的燻蚊產品有疑慮，掛上蚊帳也是個不錯的方式。（圖／資料照片）

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