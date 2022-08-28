熱氣球嘉年華見插隊哥！警「怒吼1句」　全場歡呼畫面曝

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可以從原PO拍攝的畫面看到，該名插隊哥直接坐在主辦單位的椅子上，並堅持認為是有人離開座位，卻沒人往前遞補，所以他才會過去坐「後面沒有補啊！他自己不補啊！」無奈面對現場其他民眾，以及警察的勸說，插隊哥完全不理會。
直到一名員警忍無可忍，大聲怒斥「《社會秩序維護法》第64條，在公共場所要遵守規矩！」並強調現場已經錄音錄影，要插隊哥乖乖遵守秩序，「你現在這個行為沒有遵守…」若再不聽勸，警方就會實施強制令，但插隊哥仍繼續翹腿滑手機，警察口氣更加嚴厲，「命令你離開！你離開！」插隊哥這才低頭起身，現場就馬上傳來歡呼和掌聲。
網友紛紛留言「丟臉丟到家」、「大庭廣眾之下秀下限，最後被強制驅趕真是活該丟臉」、「幾歲了，還為老不尊，下死下正」、「就是要這樣，強力執法，這種厚臉皮的，不這樣不行」、「警察好帥」、「也算是圓滿結束一場鬧劇」。
不過，有趣的是，該名插隊哥也在臉書上PO文，並解釋自己的行為沒有問題，更罵警察是流氓，「警察跟流氓一樣，支援不會照主辦單位方法處理，靠法律流氓逼人走，最好玩說我插隊，後面自己沒補位怪誰？」甚至還和其他網友吵架。
對此，東勢警分局表示，購票現場有一名男子要插隊，和其他遊客與票務人員引起口角糾紛，警方獲報到場制止這名男子喧嘩滋事，當場告誡，如果再滋事將涉及社會秩序維護法，男子因此離場。警方也提醒，參加活動要遵守現場規範，維持旅遊品質。（編輯：詹鎰睿）
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