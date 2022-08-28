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熱氣球嘉年華見插隊哥！警「怒吼1句」　全場歡呼畫面曝

▲台中熱氣球嘉年華今（28日）最後一天，卻爆出有插隊哥趁其他人去上廁所直接插隊，逼得員警出面處理，最後才解決風波。（圖／爆料公社）
▲台中熱氣球嘉年華今（28日）最後一天，卻爆出有插隊哥趁其他人去上廁所直接插隊，逼得員警出面處理，最後才解決風波。（圖／爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-08-28 17:33:322022-08-28 17:37:05

「2022台中熱氣球嘉年華」25日盛大舉行，而今（28）日正是最後一天又剛好碰上禮拜日，一大早就湧入人潮排隊朝聖，怎料，早上卻發生一起民眾糾紛，有網友就PO文抱怨，現場遇到一名插隊哥，竟然趁著別人暫時去廁所就趁機插入隊伍，甚至還鬧到要警察出面，最終員警1句話才把對方勸退，也換來大家的鼓掌歡呼聲。

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一名網友在《爆料公社》PO文表示，「早上6:00多就遇到這種的…」原來當時有位排隊的民眾跑去上廁所，離開隊伍前也有告知工作人員，怎料，卻跑出一位插隊哥活生生插進來，立刻引發大家不滿，「很多都是前一晚就來排隊了…」最後警察出面處理，才終於解決這場風波，也換來大家的掌聲鼓舞。「最後警察實施社會秩序維護法把他趕走，大家狂歡呼」。

可以從原PO拍攝的畫面看到，該名插隊哥直接坐在主辦單位的椅子上，並堅持認為是有人離開座位，卻沒人往前遞補，所以他才會過去坐「後面沒有補啊！他自己不補啊！」無奈面對現場其他民眾，以及警察的勸說，插隊哥完全不理會。

▲台中熱氣球嘉年華今（28日）最後一天，卻爆出有插隊哥不顧現場秩序，逼員警出面處理，最後才解決風波。（圖／爆料公社）
▲即便其他民眾和員警勸說，該名插隊哥仍不願意離開，堅持自己是按照規矩，最後在警察威嚴下才起身走掉。（圖／爆料公社）
直到一名員警忍無可忍，大聲怒斥「《社會秩序維護法》第64條，在公共場所要遵守規矩！」並強調現場已經錄音錄影，要插隊哥乖乖遵守秩序，「你現在這個行為沒有遵守…」若再不聽勸，警方就會實施強制令，但插隊哥仍繼續翹腿滑手機，警察口氣更加嚴厲，「命令你離開！你離開！」插隊哥這才低頭起身，現場就馬上傳來歡呼和掌聲。

網友紛紛留言「丟臉丟到家」、「大庭廣眾之下秀下限，最後被強制驅趕真是活該丟臉」、「幾歲了，還為老不尊，下死下正」、「就是要這樣，強力執法，這種厚臉皮的，不這樣不行」、「警察好帥」、「也算是圓滿結束一場鬧劇」。

不過，有趣的是，該名插隊哥也在臉書上PO文，並解釋自己的行為沒有問題，更罵警察是流氓，「警察跟流氓一樣，支援不會照主辦單位方法處理，靠法律流氓逼人走，最好玩說我插隊，後面自己沒補位怪誰？」甚至還和其他網友吵架。

對此，東勢警分局表示，購票現場有一名男子要插隊，和其他遊客與票務人員引起口角糾紛，警方獲報到場制止這名男子喧嘩滋事，當場告誡，如果再滋事將涉及社會秩序維護法，男子因此離場。警方也提醒，參加活動要遵守現場規範，維持旅遊品質。（編輯：詹鎰睿）

▲台中熱氣球嘉年華今（28日）最後一天，卻爆出有插隊哥不顧現場秩序，逼員警出面處理，最後才解決風波。（圖／記者爆料網－公開版）
▲事後該名插隊哥，仍跑去記者爆料網貼文，堅持自己並沒有錯，更罵警察是流氓，用法律恐嚇他，讓大家看了直搖頭。（圖／記者爆料網－公開版）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：不良示範，請勿模仿！

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