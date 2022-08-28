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旅展「最悲情國家」沒人去！中午就收攤　網嘆：真的無辜

▲有網友逛高雄巨蛋國際旅展發現，其中一間專營柬埔寨的旅遊業者攤位，完全沒人，甚至中午就早早收攤。（圖／爆料公社）
▲有網友逛高雄巨蛋國際旅展發現，其中一間專營柬埔寨的旅遊業者攤位，完全沒人，甚至中午就早早收攤。（圖／爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-08-28 18:12:37

柬埔寨近日詐騙台人的事件頻傳，受到我國高度重視，民眾也憂心忡忡，卻也讓專營柬埔寨的旅行社受到嚴重衝擊。近日，就有網友分享，他在高雄巨蛋國際旅展看到的場景，只見某間專營柬埔寨旅遊社的業者攤位，完全沒有人潮，甚至中午就收攤了，讓網友們不忍感到心疼。

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臉書社團《爆廢公社》，昨（27）日就有網友分享一張照片並說著「這攤位都沒人！」原來是高雄巨蛋25至29日舉辦的國際旅展現場照，但奇怪的是，這攤位卻顯得格外空虛，怎料，該篇貼文又被官方轉傳到《爆料公社》後，立刻吸引大家熱議。

值得一提的是，更有現場的民眾PO出當天中午12點的照片直呼「中午12點已人去樓空！」大家紛紛笑翻，不斷嘲諷，「給生無可戀的人去的」、「沒騙到，收攤」、「根本就白花錢租攤位」、「真的浪費錢參展」、「今天經過，裡面擺兩台腳踏車」、「站裡頭的人，自己都覺得尷尬。」

但也有人對業者以及柬埔寨觀光業感到同情，「正當做生意的很慘」、「吳哥窟很無辜」、「無妄之災，參展要花很多錢的」、「有夠雖小被逗丟，不然柬埔寨的確值得一去」、「撇開這些，吳哥窟真的很漂亮～」、「一些老鼠屎害慘整個地區的觀光產業」。

▲有網友逛高雄巨蛋國際旅展發現，其中一間專營柬埔寨的旅遊業者攤位，完全沒人，甚至中午就早早收攤。（圖／爆廢公社）
▲先是有網友發現，這間攤位都沒人，結果被瘋傳後，才有現場民眾更新後續，當天中午就早早收攤了，與隔壁攤位形成強烈對比。（圖／爆廢公社）
還原柬埔寨詐騙事件經過，因近年來被騙去當地的台灣人層出不窮，直到網紅「好棒Bump」的揭露，以及親自到當地去救人的過程曝光後，才逐漸引起民眾關注，政府以及相關單位也才開始重視這起事件，並再三呼籲民眾別再上當。

據了解，柬埔寨相關詐騙，大多主打「高薪」以及各種豐富優渥的條件來吸引民眾出國，但一落地就會被強制收走護照，更進行一連串慘無人道的對待。目前隨著相關事件不斷爆發，甚至上升到國際事件，當地政府也開始進行掃蕩，但效果有限，仍無法制止規模龐大的人蛇集團，似乎也開始轉移陣地到其他國家繼續犯罪。（編輯：詹鎰睿）

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