「全裸情侶飆車」又來了！深夜街頭現身 路人驚呆瘋拍照
日前網路瘋傳好幾段「全裸情侶飆車」的影片，結果引起南韓警方的高度重視，原來是當地的網美「Green」和YouTuber男網紅「Boss J」正在拍片，雖然成功爆紅，但兩人都遭到警方傳喚應訊調查，未來恐吃上官司。怎料，27日兩人又再度以同樣的姿態，現身在梨泰院，並獲得許多路人拍手叫好，人氣不減反增。
綜合南韓媒體報導，事情發生在7月31日，Green和Boss J兩人在首爾江南街道上，頂著大雨騎乘重機奔馳，由於Green僅穿著性感養眼且火辣的比基尼，好身材一覽無遺，身體也隨著重機不斷晃動，再搭配不斷重複唱著「Sexy Girl」的背景音樂，讓這部影片徹底爆紅。此外，網路上也瘋傳幾段，路人側拍的影片，均獲得超高的觀看次數。
由於太過高調，再加上兩人的穿著有些裸露，很快就引起警方注意，8月19日就遭到傳喚調查，結果Green竟然身穿一襲雪白爆乳婚紗應訊，又立刻掀起大家關注，粉絲急遽上升。怎料，28日Green又在個人IG上貼出影片表示，「為了遵守諾言，便搭乘重機來到梨泰院」。
只見兩人又重現當初性感又火辣的裝扮，再次現身於梨泰院街頭，所有路人全都嗨到不行，紛紛拿起手機上前拍照、合照歡呼。影片曝光後，網友紛紛留言「太漂亮了，小心別感冒」、「這太酷了」、「拜託請遊覽全國。」不少人也支持Green的作風，認為時代再變，南韓的法律不該這麼拘謹，況且Green又沒全裸，只是大膽勇敢的做自己，展現自我身材而已。（編輯：詹鎰睿）