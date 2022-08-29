達美樂又出招！外送3大披薩799元、3小披薩499元還送可樂
達美樂又有限時外送優惠被挖出！今（29）日至9/11限時14天，外送3個大披薩只要799元，還加碼送1.25L大可樂；外送小披薩3個只要499元，同樣也加碼贈送1.25L大可樂。臨時約不到朋友，吃不下這麼多美食也沒關係，現在外帶大小披薩通通還只要半價，開心吃爆。
達美樂無預警推出限時外送優惠，8/28～9/11限時14天，外送3個大披薩只要799元，還加碼送1.25L大可樂，全品項總共有32種口味可以選，包括爆多好料的海鮮戀人四喜、超級墨西哥等人氣口味都能點選。不過提醒大家，部分口味如超級老饕四喜或黃金和牛漢堡排等，需要另外補差價；當然換購加價系列（披薩／餅皮）或額外加配料、起士需另付費。
而外送小披薩3個外送也只要499元，同樣加碼贈送1.25L大可樂，全品項共有25種口味可以選擇，幫大家查好，包括闔家歡四喜、超級豪華、加州BBQ雞肉等口味，通通不用加價就能以優惠價享用。擔心臨時約不到朋友，吃不下這麼多美食也沒關係，現在外帶大小披薩通通還只要半價，開心吃爆。
另外，必勝客迎接中秋節，不只創意新推「低頭望明月」披薩，打造出最像月亮的「月見起司炭燒嫩牛披薩」，一次讓大家低頭就賞11顆月亮。更回歸「一公尺派對巨飽盒」，集結10款必勝客超人氣單品，一次吃滿3個經典大披薩口味＋2個紙包筆管麵或飯＋5份人氣熱烤副食，十個人一起吃也能吃超飽，限量1萬5千份，超高CP價只要1,998元。