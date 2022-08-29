12星座「一週運勢」出爐！天蠍事業運旺　獅子受貴人支持

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本週（08/29~09/04 包含上升星座），注意關於健康的問題，特別是你的牙齒與骨骼，最近少不了去就醫看診的生活安排。最近的期望與壓力都同樣源自於你的工作，想要改變，創造新的生活方式，必須展現行動力。如果只是白日夢式的幻想，可能美好的生活願景將離你越來越遠。最近的愛情機會是有的，只是看雙方可不可以共同產生火花，否則單相思或是被人霸王硬上弓式的告白，你其實會感覺到困擾與壓力。
金牛座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），你當前最大的煩惱、壓力與困頓，在於對生活缺少了熱情與新鮮感，你開始過著一日復一日枯燥且單調的生活循環。這對於永遠在追求完美與創新的你來說，無疑是陷入恐怖的漩渦中。想要改變這一切，關鍵還是在你身上，你要去啟動改變的能量。如果可以從內在燃起希望與熱情，那麼這種正向能量將可以驅動你，讓你往幸福的道路邁進。不要害怕去改變舊有的生活模式、拋棄舊的框架和箝制你的思想，你將更美好且自由。
雙子座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），最近要過上有節制的生活，是一件不容易的事情。過去的你，可能不覺得自己有一天要過上縮衣節食的日子，但如今力行簡樸、簡約、樸實與環保的生活，已經是不得不去面對的重要生活課題。你是一個對大環境非常關注的人，現在全球共同面臨的氣候問題、糧食問題與經濟下行的問題，都是你會擔心的隱患。你告訴自己，為了可以在劇變年代平安度過，你會根據自己的能量和經濟條件有所調整。最近的感情是有機會發展的，你希望自己的各種決定都得到對方支持。
巨蟹座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），雖然不能不去面對工作、職場中的各種挑戰，但你還是願意多把時間和相處留給自己的家人、父母與子女。你是一個回到家，就可以徹底放鬆、消除壓力、獲得紓壓與新能量的人。這一周，如果你經常出差，請不要錯過重要的家庭日活動，因為對你來說，跟家人親近、為家人服務，就是你得到好運的時刻。雖然你最近在財富上，出現一些資金不足的麻煩，但只要再過一個月，財富的轉機將會出現。
獅子座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），事業中好運將不斷出現各種心想事成的機會。在職場的變動中，你的收入和職銜都可以順利進入到更好的階段。只是人紅是非多，在得到貴人支持與幫助的時候，記得分享你的工作喜悅，並且慷慨的幫助身邊的同事與朋友，大家此刻也願意成為你獲得幸福的後盾。如果你是一個容易驕傲、容易自得意滿或是喜歡炫耀自己的才華與長處的人，那麼職場中處處碰壁，也是可以預料中的事情。
處女座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），最近真的要節儉一點，因為你的薪水不是只要照顧你自己就好，家裡面的老人、小孩，生活中處處都是需要花錢的，尤其是馬上要開學，小孩的各種學習、補習、教材與培訓的課程，都是一筆很大的金錢負擔。所以請展開你的記帳生活模式，讓生活中的每一筆錢都用在刀口上。記得每天都要學習感恩自己，身體與心靈紓壓的事情，也是你每天例行的功課。釋放你肩頸壓力，你會得到活力與青春能量。
天秤座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），在生活中要慎選你的朋友和交友環境，如果你不懂得區隔那些朋友是你的貴人，那些朋友是你的小人，那麼最後你必然發生近朱者赤、進默者黑的事情。必要的時候，把生活中那些只知道吃喝玩樂的朋友屏蔽或刪除，你會發現你反而得到更多悠閒與清閒的時光。最近可能有發福、复胖或是體重增加的困擾，希望你可以從飲食與生活作息的方面改善。
天蠍座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），你的事業運非常好、職場機會非常多，最近剛入社會的新鮮人可以把握金九銀十的求職季，你可以順利面試到好的工作職缺，短期內可以入職。另外，想要跳槽的朋友，也可以累積更多的資源，並且找到更適合發揮你才華的事業舞台。關於愛情，最近的婚姻與感情發展都不靈光，各種陰錯陽差或是分隔兩地的相處方式，你要學習適應，並且找到你與對方感情互動的平衡點。
射手座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），學習把自己的生活時間妥善安排在各種需要關注的領域中，例如你的工作、你的家庭、女子、伴侶、理財、休閒、健康與人際關係等等，每一項都是豐富你生活的重要區塊，你要學習讓自己變成一個豐富、多元且有內涵的人。由於你本身就是一個能量充足的活力小子，要你同時顧及、照顧生活周遭的各種層面，應該是難不了你的事情。不過，最近關於恢復健康、提升體力和增加元氣的這一個事情，可以放在生活計劃中的第一順位。
魔羯座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），因忙碌而忽略自己的儀態、體態和造型打理的朋友，本周是一個適合整理服裝儀容的重要時刻。好好打理你的門面，畢竟你的門面就是你的專業、能力與自我期待的具體表現。在能力許可的狀況下，可以花一點錢好好治裝打扮一下，讓人感舒服整齊和乾淨、精緻的外表與穿著，對你的事業、人際關係和桃花運，都有實質加分的效果。
水瓶座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），從現在開始的未來一年，你不只要關注自己的健康，更要關心你的父母健康，因為你的流年運勢走到一個虛弱的谷底運。在谷底運的時候，各種不想發生的倒楣事情都可能會一一浮現。總之，面對健康、財富與愛情，都要謹慎、謙卑、珍惜當下。最近你會有買屋、換屋、租屋的需求，可以儘早展開各種佈局。
雙魚座。
本週（08/29~09/04 包含上升星座），適合當一個精緻女孩，花時間去整理你的髮型、打理你的造型，換一個新的指甲顏色，這種身體細節的改變，尤其是往美麗、時尚的道路上邁進，你就會覺得生活變得豐富有趣。或許買一件新的內衣、或是換一雙潮牌運動鞋，都可以觸動你對生活、時尚與藝術的各種靈感。你是一個富有想像力的人，把對當前生活狀態各種天馬行空的靈感記錄起來，或許將來有一天你也可以變成帶動風潮的人。（編輯：郭佩蓉）
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