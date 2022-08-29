免費新住民活動展開　尋找台灣「震」能量

內政部移民署大力推動「新住民數位應用資訊計畫」，提供新住民免費資訊課程，並於111年8月27日舉辦「尋找台灣震能量」創意活動，帶領新住民朋友認識台灣處於環太平洋地震帶。透過科技體驗，瞭解台灣天災預防及應變處理方式，讓新住民及其子女一同學習，增進親子關係。
參與活動的新住民表示，移民署提供的電腦課程相當豐富，本次活動亦極具教育意義，並期許未來移民署能夠再開設更多元的課程内容。移民署表示，本次「尋找台灣震能量」活動參訪南投車籠埔斷層保存園區內的「斷層槽溝保存館」、「地質科學廳」、「電磁視界」、「儀震天下」等設施，增進新住民對處於環太平洋地震帶上的台灣地質及地理環境的瞭解，以及遇到地震時應如何應變處理保護自身安全等知識，另外亦透過參觀電磁視界，知道電是從何而來，這次的體驗活動充滿知識及樂趣。
移民署表示，今年度提供12門資訊課程，包含Line貼圖設計、自製手機鈴聲、網紅行銷、時下熱門Podcast及手機行動支付等內容，還有親子同樂DIY額溫卡設計與轉印等，多樣豐富的課程內容，讓新住民善用科技力量充實自己，提升自信心，創造科技生活化，還有「把課程送到家門口」的服務，利用「行動學習車」到各地開設行動教室，任何空間都能化為教室，讓學習不受限。
另外「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習。還有「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業與教育等資訊，讓台灣民眾和新住民都能加深對彼此文化的了解，各項網路活動，敬邀新住民朋友踴躍參加！
相關資訊請參見本計畫官方網站「新住民數位資訊e網」(https://nit.immigration.gov.tw)或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站。