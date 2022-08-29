超商不敗鮮食是？「1王者」被低估 眾咬下狂讚：會噴汁
超商的美食百百種，各個都有其特色，也是小資族月底的好朋友，近日就有網友好奇問，超商美食中被低估的王者是誰？貼文曝光後，不少內行人立馬點名「熱狗」，紛紛留言狂讚：「我覺得真的熱狗欸，嚼勁不錯會噴汁，起司的很好吃，醬還能自己加到爽！」
該名網友昨（28）日在PTT貼文，他以「超商鮮食百百種，最被低估王者是熱狗嗎？」為題，表示他記得小時候去超商都是買零食比較多，但後來推出越來越多種類鮮食，味道普遍都不錯，讓他好奇問：「不考慮價位，只考慮好不好吃的話，大家覺得超商最被低估的鮮食是？熱狗、茶葉蛋、關東煮、飯糰⋯？有沒有被低估王者是誰的八卦？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「義大利麵、涼麵」、「烤番薯吧，搶光路邊阿婆生意了」、「爆炒雞胗」、「茶葉蛋啊」、「冰淇淋」、「壽司我覺得都滿好吃的」、「關東煮的湯讚」、「御飯糰」、「餐類的算嗎？算的話我推水餃」、「茶葉蛋，便宜蛋白質來源」、「烤番薯吧，滿少看人買，但好吃」。
另外，也有許多網友推爆熱狗，「熱狗加黃芥末，我以前肚子餓又想喝酒時會這樣配」、「我覺得真的熱狗欸，嚼勁不錯會噴汁，起司的很好吃，醬還能自己加到爽」、「我記得有一個有起司要微波的還不錯」、「是，711熱狗超好吃」、「7-11熱狗真的不錯，以前念大學時一根20元，有時會吃」、「7-11熱狗用行動隨時取10根280，1根28還可啦」。（編輯：賴禹妡）