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吃月餅被爸爸打！全因白目姊「說這句」　網怒：還是人嗎

▲有網友抱怨，只是和媽媽吃了兩塊月餅，結果爸爸就在姊姊的挑撥離間下，狠狠打了她。（示意圖／Pixabay）
▲有網友抱怨，只是和媽媽吃了兩塊月餅，結果爸爸就在姊姊的挑撥離間下，狠狠打了她。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-29 15:29:11

到底是誰的問題？一名網友PO文抱怨，說他和媽媽只是不小心吃了拜拜要用的月餅而已，沒想到爸爸在姊姊的挑撥下，竟然狠狠打了她，不禁讓她抖出姊姊的所有荒唐事蹟。故事曝光後，也讓大家通通氣炸，「真的有夠白目」、「這還是人嗎？」

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臉書社團《匿名2公社》，有位網友PO文直呼「雖然家醜不可外揚，但我就想問了，這是誰的問題？」他表示，事發當天早上他和媽媽就吃了別人送來的月餅，爸爸見狀則說「那個中秋節要拿來拜拜。」原PO則不解「今天也才初一，月餅放15天再來拜？」

沒想到，嫁到桃園且久久回來一次的姊姊卻跳出來製造紛爭，「爸爸是屋主唉，吃東西都不用問哦？連說話的權力都沒有了哦？」接著姊妹倆互相爭吵，結果爸爸竟然是先打原PO，「她先大聲的，你不打她先打我？」

▲有網友抱怨，只是和媽媽吃了兩塊月餅，結果爸爸就在姊姊的挑撥離間下，狠狠打了她。（示意圖／Pixabay）
▲原PO認為，重點不再於月餅，而是姊姊這種白目又荒唐的行為。大家也都力挺原PO，紛紛給予安慰給予建議。（示意圖／Pixabay）
這讓原PO氣到不行，更在貼文以及留言區列出姊姊的惡行惡狀，她說舉凡家裡所有吃喝、生活家電物品，都是她出錢，而姊姊只會以「妳住家裡」為由，不僅沒付錢還只會出張嘴，每次回來就只會搞到她和爸媽吵架，痛批「妳有長女的樣子嗎？人家有什問題是出來緩和，做調和劑，只有妳不是，在那挑事，是沒看到人爭吵很不爽是嗎？最後講不過我，只會叫我閉嘴。做人不應該要善良一點嗎？」

網友們紛紛看傻，「我強烈建議能動手就別動口了，直接不管輸贏的莽上去，多來幾次就收斂了」、「妳姐這種人真討厭，下次妳不要就事論事的跟她吵」、「妳沒錯！是她心理有問題」、「一盒月餅沒多少錢，要拜拜再買就好了。真的是很無辜的一場鬧劇」、「往往付出最多都被當應該」、「吃個月餅都還要問同不同意？天啊！又不是犯人」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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