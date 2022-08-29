吃月餅被爸爸打！全因白目姊「說這句」　網怒：還是人嗎

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沒想到，嫁到桃園且久久回來一次的姊姊卻跳出來製造紛爭，「爸爸是屋主唉，吃東西都不用問哦？連說話的權力都沒有了哦？」接著姊妹倆互相爭吵，結果爸爸竟然是先打原PO，「她先大聲的，你不打她先打我？」
這讓原PO氣到不行，更在貼文以及留言區列出姊姊的惡行惡狀，她說舉凡家裡所有吃喝、生活家電物品，都是她出錢，而姊姊只會以「妳住家裡」為由，不僅沒付錢還只會出張嘴，每次回來就只會搞到她和爸媽吵架，痛批「妳有長女的樣子嗎？人家有什問題是出來緩和，做調和劑，只有妳不是，在那挑事，是沒看到人爭吵很不爽是嗎？最後講不過我，只會叫我閉嘴。做人不應該要善良一點嗎？」
網友們紛紛看傻，「我強烈建議能動手就別動口了，直接不管輸贏的莽上去，多來幾次就收斂了」、「妳姐這種人真討厭，下次妳不要就事論事的跟她吵」、「妳沒錯！是她心理有問題」、「一盒月餅沒多少錢，要拜拜再買就好了。真的是很無辜的一場鬧劇」、「往往付出最多都被當應該」、「吃個月餅都還要問同不同意？天啊！又不是犯人」。（編輯：詹鎰睿）
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