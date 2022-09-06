偏鄉醫生看好後醫系　籲教學對準需求、政府給誘因

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他談到，3校各有特點，AI本來就是清大強項，要培養擁有科技素養的醫學生；興大結合動物、環境、人類的「健康一體」大學；中山純粹就是訓練要下鄉的公費生，課程規劃還包含100個小時偏遠地區服務，銜接職涯。
他認為，開放後醫系，讓不同領域、背景的學生進入醫學系是好事，他覺得醫界心胸要更寬大，其實不用擔心這一年69人來搶飯碗，因為在公費制度下，他們都是去自費生不要去的地方與科別。
後醫系教學、訓練應對準偏鄉需求
至於過去後醫系曾有一波成立、退場潮。張金木認為，這與學系的養成訓練有關，目前後醫系在學4年，畢業受訓後得去偏鄉服務8到10年，其中2年可以選擇到醫學中心進修，師生都要認知到這是10幾年的養成訓練與生涯規劃，衛福部、學系都要給學生明確生涯規畫藍圖，讓他們知道未來的執業環境、會培養什麼能力、未來會成為什麼樣的醫生或人才，讓學生安心，不然很多公費生都是為了當醫生、迫於無奈簽下「賣身契」。
他提到，在偏鄉執業與都會區很不同，因為偏鄉幅員大、醫療資源不足，須提供「移動式醫療」，把必要診斷、治療的器具帶到病患家中，因此各校系、醫療院所在訓練學生時，一定要培養學生移動式醫療能力與診斷。公費生接受衛福部指派，應有量身訂做的訓練方法，否則訓練方式與偏鄉需求沒對接，學生下鄉後會面臨英雄無用武之地的狀況，如在醫學中心跟了團隊做達文西手術，用上千萬的機器設備，但下鄉什麼都沒有、沒有達文西手臂可操作，學到的東西根本無法運用。
留住偏鄉醫師 衛福部要在制度面給誘因
對於偏鄉醫療困境，張金木指出，偏鄉本來就難以留住人才，再加上衛福部沒把後勤資源系統建立好，常常疊床架屋，遇到問題就開專案解決，沒有通盤性解決問題，才會造成偏鄉依然人力缺乏。
他認為，衛福部應該跟現在的公費生講清楚，其實跟20年前比較起來，現在都會區執業醫生反而工作量更大、報酬較低，因為民國87年以後，健保實施總額預算制，醫療院所可用的醫療費用受到一定額度的限制，造成執業服務量越大，反而稀釋利潤、減少收益，進而反映在醫師薪資上，反之，偏鄉人數少、執業服務量不大，再加上108年衛福部推出偏鄉醫療給付方案，有保障點值，加上特別照護方案，還會加乘，代表這批公費後醫生，受訓完後在偏鄉執業的薪水、工作量，並不會比都會區差，這就是留人的誘因！
他分享，自己原本在都會區與友人合開診所，就是因為健保總額預算制，看診再辛苦也賺不到錢，還要面對競爭壓力，因緣際會來到玉里開業，不但獲得不錯收入，也因為執業環境單純、競爭力低，病患更尊重醫生專業，而找回了醫生尊嚴、醫療糾紛也減少許多，這些都是在偏鄉從醫的優勢。
他認為，偏鄉能否留住人力，下鄉的單位主管心態也是關鍵，這些單位是否將公費生視為重要生力軍、給予合理薪資與資源等，衛福部應在分發時善盡督導責任。
他說，聽聞許多公費生抱怨，服務單位覺得公費生時間到了就會走，所以錢給的少、該有的資源與人力都不給，甚至會用懲罰條款處罰不聽話的人，且任意分配工作、壓榨，根本不重視他們，這些都會影響公費生留下來的意願。
另外，他提到，衛福部是用重點科別培育公費醫師制度計畫（第二期）給予3校公費生名額，保障公費醫師在醫學中心接受專科訓練、可享正式公職缺、保障合理薪資待遇等，但合約附件的服務簡則卻還是第一期內容，擔憂對新的公費生沒保障。