JKF女郎嗨瘋S2O！AV導演稱「犯罪大集合」：找乾淨的很難

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圤智雨接著舉出一位，有爭議性的JKF女郎為例子，「隨便拿個XXX，又是偷金條的jkf也是有邀請，到底，維護形象這件事是真有在處理嗎？好幾個都有法院認證耶，難道要找乾淨無案底的有那麼難嗎？」經記者查詢後，該名女子的確於2016年被指控偷金條的酒店妹，且被外界譽有「外拍界范冰冰」的封號，在南部網拍界相當知名。
最後，圤智雨不忍直言「我是圤智雨，最少有三分之一都有問題，所以說這些犯罪女根本不用怕沒工作呀！」
據了解，「S2O Taiwan潑水音樂祭」雖然引起爭議，但活動現場仍吸引超過2萬人共襄盛舉，其中最受矚目的就是JKF女郎，不僅在「價值100萬的套餐」內擔任「女體盛」的工作，在現場也有許多大尺度的表演和互動。就有參與的網友在《匿名公社》PO文大讚：「JKF救了S2O，我IG上追蹤的一堆JKF女郎都去參加了，現場人超多，如果沒有JKF女郎我真的不知道我去S2O幹嘛」。（編輯：詹鎰睿）
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