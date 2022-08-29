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JKF女郎嗨瘋S2O！AV導演稱「犯罪大集合」：找乾淨的很難

▲AV導演圤智雨批評「S2O中的JKF犯罪大集合？」，更直言至少有3分之1都有問題，很難找到乾淨無案底的。（圖／圤智雨臉書）
▲AV導演圤智雨批評「S2O中的JKF犯罪大集合？」，更直言至少有3分之1都有問題，很難找到乾淨無案底的。（圖／圤智雨臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-29 17:55:10

「S2O Taiwan潑水音樂祭」雖然在活動舉辦前，歷經國外大咖無法來台、民眾要求退票等一連串爭議，但現場依舊非熱鬧，不僅請來JKF女郎助陣，還有價值100萬的套餐「女體盛壽司」等等均造成話題，也終於在28日圓滿落幕。不過，熟知網美界的AV導演圤智雨就發文批評，JKF女郎好幾個都有案底，卻還能受到邀請，直呼「這些犯罪女根本不用怕沒工作呀！」

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圤智雨今臉書發文「S2O中的JKF犯罪大集合？」他表示，舉凡小三、詐騙、賣淫、嗑藥等這些狀況，總是可以在JKF女郎中找到相對應的網美，而讓他覺得最好笑的是，「每次有JKF的女生出事，JKF就會發文去斷開這些問題網美，但風聲過後，只要不是像青青這種太過頭的，就會再次合作，這不是很好笑嗎？」

圤智雨接著舉出一位，有爭議性的JKF女郎為例子，「隨便拿個XXX，又是偷金條的jkf也是有邀請，到底，維護形象這件事是真有在處理嗎？好幾個都有法院認證耶，難道要找乾淨無案底的有那麼難嗎？」經記者查詢後，該名女子的確於2016年被指控偷金條的酒店妹，且被外界譽有「外拍界范冰冰」的封號，在南部網拍界相當知名。

▲（圖／翻攝自miaoo131 ig）
▲S2O現場有不少赫赫有名的JKF女郎參與活動，也讓許多人大飽眼福。（圖／翻攝自miaoo131 ig）
最後，圤智雨不忍直言「我是圤智雨，最少有三分之一都有問題，所以說這些犯罪女根本不用怕沒工作呀！」

據了解，「S2O Taiwan潑水音樂祭」雖然引起爭議，但活動現場仍吸引超過2萬人共襄盛舉，其中最受矚目的就是JKF女郎，不僅在「價值100萬的套餐」內擔任「女體盛」的工作，在現場也有許多大尺度的表演和互動。就有參與的網友在《匿名公社》PO文大讚：「JKF救了S2O，我IG上追蹤的一堆JKF女郎都去參加了，現場人超多，如果沒有JKF女郎我真的不知道我去S2O幹嘛」。（編輯：詹鎰睿）

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