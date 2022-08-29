快來看！12星座「這性格弱點」阻礙成功　專家逐一擊破

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白羊座的你最明顯的弱點就是衝動，往往會因為想要做某些事，而快速做出決定，立馬付諸行動，這個弱點讓你因為不夠瞻前顧後而壞了事，但同時也是許多人稱羨的行為方式，因為強大的行動力其實就是成功的特質，很多人想要快，卻也快不起來呢！
金牛座
金牛座的你最明顯的弱點就是不夠浪漫，你在看待事物時，習慣性地衡量這件事的成本、風險與效益，如果不合理，你就不會想要去嘗試，這樣的生活方式讓你少了一些精神上的感動，但也幫助你在現實世界裡能夠有舒服、不容易出錯的生活。
雙子座
雙子座的你最明顯的弱點就是想法多變，與穩定的金牛相較，你想法改變的速度可說是跑車比腳踏車，這讓身邊人有時候會無所適從，你自己也會對自己感到困惑，但一件事情一體有兩面，多變的同時也代表你有著靈活的腦袋，在工作上創意是你的最大武器。
巨蟹座
巨蟹座的你最明顯的弱點就是固執，你有許多自己珍視的事物，像是家庭、工作、興趣，你不希望因為自己的浮躁而破壞一切，所以你偏向固執，這是為了讓一切事物運作如常，也能帶給他人安全感，更是你對自己的期待，成為人生的馬拉松跑者。
獅子座
獅子座的你最明顯的弱點就是霸道，身邊的人有時候做得不夠好，你會強悍地「教導」他，對他人與自己抱有極高的期待，但身邊的人會承受到不少壓力。期望自己和別人愈來愈好並沒有錯，但不是每個人對好的定義都與你相同哦。
處女座
處女座的你最明顯的弱點就是偏執，小如做家事，大如與外界互動，你都有自己喜好且難以改變的「標準」，雖然有時候會被抱怨太龜毛，但成功的人多數有偏執的性格，也為這偏執，才能讓你在人生的道路上長途旅行，不會被流言蜚語所干擾。
天秤座
天秤座的你弱點並不明顯，因為你本來就習慣讓自己優雅從容地面對各種不同的挑戰，但不是每件事都能兩全，偶爾你還是會遇到魚與熊掌的煎熬，這時你就會顯得焦慮，但若克服困難，你處理生活事務的能力也就更上一層樓。
天蠍座
天蠍座的你最明顯的弱點就是深沉，外表雖然開朗與人和善，但卻有比海還深的內心世界，這會讓身邊人覺得有些難以親近，甚至不敢親近，但你其實並沒有惡意，只是想得較多，個性上比較極端，這也為你帶來特殊的魅力，讓異性難以阻擋。
射手座
射手座的你最明顯的弱點就是粗心，平常太過不拘小節，所以會在大大小小的事情上，因為疏忽而犯錯，但這讓你更有人味，身邊人有時候會抱怨受不了，但你開朗友善的性格馬上能化解他人的不滿，有些迷糊顯得更好親近。
摩羯座
摩羯座的你最明顯的弱點就是壓抑，但你其實選擇的是默默扛起責任，不把麻煩外溢到其他人身上，對於你所深愛的家人更是明顯，雖然比較少表現情感，但你知道自己的內心是深深關懷著家人們，也因為你的負責，獲得周遭人的強力信任。
水瓶座
水瓶座的你最明顯的弱點就是過於理性，對每一件事物都能用抽象化的邏輯進行思考，甚至是最難捉摸的愛情，這也讓人覺得你太過冷漠無情，但其實你不是沒有感情，只是不知道如何表現感性的一面，了解你的人，會知道與你相處同時能得到理性的思辨，也能享有情感上的溫柔。
雙魚座
雙魚座的你最明顯的弱點就是感情太豐沛，往往自己也有困難的情況下，你還是會選擇幫忙別人，縱然自己是多麼疲憊，你就是無法忍受看到別人的愁容，但這樣的善良也讓你獲得大家的友誼，當某一天你遇到困難，會發現朋友們如潮水般湧至，就為了能回報你真摯的情誼。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。