辣模「只穿胸罩」吃火鍋！性感畫面曝光 竟引網兩派戰翻
辣模Yumi.k同時擁有天使臉孔及魔鬼身材，在IG上擁有139萬粉絲追蹤，也經常在社群平台分享自己的辣照，近日她就上傳了和朋友吃火鍋的有趣互動，卻因為穿著太像內衣而引起熱議，不少人直批評：「公共場合穿這樣適合嗎⋯自己家？」
Yumi.k昨（29）日上傳和友人吃火鍋的有趣片段，只見她夾著肉片快速的捲在筷子上，並放入火鍋內煮熟，不過因為在捲的過程中，肉片高速旋轉，不免濺岀肉汁，也因此她的表情嚇到猙獰，更笑喊：「一次成功，我的臉都變形了。」
值得注意的是，Yumi.k僅穿著和內衣相似的上衣，下半身則是牛仔長褲，大曬魔鬼身材，露出的雄偉鴻溝非常吸引眼球，尤其微微彎腰的角度更是令人血脈噴張，非常難轉移視線。
不過，卻有不少網友看了忍不住怒罵，「到底誰會穿胸罩吃東西和上各種地方，沒衣服穿嗎」、「到底誰會只穿內衣吃火鍋呢」、「公共場合穿這樣適合嗎⋯自己家？」、「正常誰會穿這樣」、「到底誰會穿內衣在海底撈吃飯，夏天穿京劇衣服比較不會熱嗎」、「妳去每個地方都不穿衣服，那你只買內衣就好了」，但也有人力挺「好多人愛看又愛嫌！」、「明明就很性感」。（編輯：賴禹妡）