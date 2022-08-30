黑比基尼香爆！兇版李毓芬S2O跳「叮叮噹噹舞」 網暈炸
有「兇版李毓芬」之稱的性感辣模陳香菱，因為和女星李毓芬長相神似，又擁有超兇猛H級好身材，在網路上爆紅，甚至成為知名雜誌《JKF》的性感女郎。而她27、28日也有去「S2O Taiwan潑水音樂祭」，她穿著黑色性感比基尼，在現場大跳最近火紅的「叮叮噹噹舞」，影片一出，網友全被辣暈。
辣模陳香菱昨（29）日在IG發出一則影片，並在文內表示「有泰味了嗎？但其實這首是越南歌『叮叮噹噹舞』」，只見她身穿黑色性感比基尼，下身則是綠色叢林風的長裙，而比基尼兩片布料中間只靠金色鏈子支撐，不過這件黑色比基尼似乎罩不住她傲人豐滿的上圍。
從影片中可以看到，背景是「S2O Taiwan潑水音樂祭」，陳香菱背對舞台大跳最近很紅的「叮叮噹噹舞」，她熟記每一個動作，跟著音樂扭動身體，時不時朝鏡頭放電，最後更直接笑場往拍攝者方向走來，讓人看了超害羞。
影片一出，網友全被辣翻，「好辣好辣」、「好正喔」、「S2O不好看，香菱好看多了～」、「太辣了香寶」、「迷死人」、「好漂亮」、「這晃的太性感了啦」、「香菱妹妹，妳超漂亮超美的身材超苗條超可愛」、「也太辣了吧」。（編輯：郭佩蓉）