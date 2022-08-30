她買房不裝「1家電」！設計師嚇壞狂勸 眾全懂：會後悔
家電類型百百種，每種電器雖然功能大不相同，但同樣都能給予民眾帶來更加便利、舒適的居家生活。對此，就有一名女網友裝潢新家時，本想不裝設「1家電」，卻被設計師極力勸阻，讓她好奇詢問「真的會後悔嗎？」而引起討論。
原PO於PTT WomenTalk板上表示，最近準備交屋，正在考慮室內裝潢部分，而她本來和設計師表示「不要電視」，卻被對方瘋狂說服「一定要裝電視不然客廳格局會很奇怪，昨天又line說，為了怕你以後會後悔，不然先幫你做一個電視牆？」讓她納悶詢問「電視到底多重要可以讓設計師這麼堅持！是說我不裝電視以後真的會後悔嗎？」
貼文一出，隨即引起過來人分享優點，直言「一定要電視，沒有你一定後悔，除非你沒朋友沒親友、不交流」、「有電視還是很實用」、「電視可以看電影打電動，電腦也能接著用，必備啊」、「追劇看電影還是大螢幕比較有fu」。
但也有人持不同看法，認為「我家10幾年沒電視從來沒後悔過」、「真的不需要電視，我家就沒規劃這個部分！」、「你可以不裝，但最好留線，因為你未來賣的時候買方會有需求」、「有放電視但完全沒在看，早知道一萬也省下了」、「我家就沒電視，覺得家裡很寬廣很舒服」。（編輯；陳雅雲）