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Joeman飛離台灣！團隊現身機場　目的地網嗨爆：終於等到

▲Joeman領銜團隊出發日本拍片工作，讓不少關注已久的粉絲相當興奮。（圖/Joeman IG）
▲Joeman領銜團隊出發日本拍片工作，讓不少關注已久的粉絲相當興奮。（圖/Joeman IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-30 10:59:05

知名YouTuber「Joeman」經常拍攝多元題材吸引觀眾，尤以3C專業開箱更獲得網友大力讚賞，除此之外，主打平價與奢華的的系列單元「Joe是要對決」，以及過往的旅遊系列都是Joeman的招牌，不過近兩年因為疫情的關係停拍，讓不少粉絲感到可惜。然而今（30）日，Joeman在個人社群發文，透露終於要飛出國，這次要去睽違兩年沒去的日本，讓大批粉絲超嗨！

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Joeman今（30）日在IG上貼出與團隊在桃園機場的合照，寫下「睽違兩年的日本！我們來啦！請期待東京版對決跟東京房地產企劃！保證猛的！準備幹大事啦！

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▲Joeman領銜團隊出發日本拍片工作，讓不少關注已久的粉絲相當興奮。（圖/Joeman IG）
貼文一出，立刻吸引萬名粉絲按讚留言「哇！終於等到這天了」、「超級期待成品......終於可以看國外系列了」、「以前最愛看九妹開箱機艙、外國景點等等，終於等到系列重開啦！」、「期待期待，祝Joeman團隊工作順利」、「預祝九妹團隊工作順利！期待新片」、「等你兩年了！終於啊！預祝一路順風」。

事實上，Joeman在今年原本就預訂好要去日本拍片，今年五月還去給算命老師算命，其中就有算命老師表示「還不錯啊！去日本對你很合啊，只是說會蠻辛苦的，可惜的是說錢賺得不多，如果說不考慮錢這部分的話，去日本會得到你想要的結果」；另一名算命老師則是透露「可以去日本短期拍片，長居不適合」，如今Joeman團隊出發，讓不少粉絲相當期待拍片成品！（編輯：張嘉哲）

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