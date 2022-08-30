這公司值得待？7年職場老鳥曝「5徵兆」判斷：警報器響起

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1.流動率太高
原PO透露在面試時可以詢問這個職缺是補缺還是擴編，可以藉此初步了解這間公司目前的狀態，等到真的進去之後再觀察人員流動率是否過高，「凡事皆有因，好的公司不可能會讓人想離職」。
2.薪資福利不說清楚
原PO指出，大家今天都是去工作的，並非做慈善，在員工付出了實力及時間之後，該拿的就是要拿，懂得珍惜人才的公司才值得員工掏心置腹。
3.畫大餅的話術
「這絕對是大忌！」原PO透露，有時員工根本忘記確認「吃進去的東西」到底是什麼，甚至還會把顯而易見的缺點選擇性忽略，「就跟遇到渣男一樣，明明渣得一塌糊塗卻整天幫他找理由開脫」，而這點在面試時就要確認公司真正的狀態，需要先問清楚公司目前的發展狀態，實際合作單位等等，「如果他們的回答是虛無縹緲的未來願景，你的警報器必須響起」。
4.一人工廠的職務內容
原PO表示，很多公司都想找「1人工廠」，1人份的薪水就能擁有5人份的人力，不過以結果來看，經驗值會被分散，到時要跳槽下一間公司就會是個致命的缺點，建議可以先確認自己到底想要什麼，進入職場要的不會是全才，而是專精的能人，為自己的未來打基礎要懂得勇敢說不，偏離職務內容太多的工作，該拒絕就要拒絕。
5.關係複雜的辦公室
原PO直言，辦公室文化是非常恐怖的東西，「身心不健康絕對導致工作品質下降，心理學家研究孩子成長環境有多重要，入職場的我們更是社會寶寶，需要慎選環境」，原PO建議大家在進公司前先以靜制動，觀察人員之間的關係，談吐也很重要，「若發現關係雜亂，盡可能躲開並想辦法離職吧，別妄想當唯一一股清流，暗箭難防，整缸都污濁的水，要不髒都難，或是跟我一樣傻，硬撐下去後遍體鱗傷，唯一獲得的只有識破人心善偽的觀察力」。（編輯：賴禹妡）