她與婆婆吵架！尪「2句」神救援 網友反勸：別高興太早
婆媳之間的關係維持不易，這時位居中間的老公就非常重要，若能妥善調解，大事才能化小。就有民眾上網分享，自己因為與婆婆不合而大吵，老公非常力挺她，決定與她一起搬出來，更承諾以後不逼她參加家中的任何聚會，令其感覺自己嫁的很對。貼文發出引起熱議，眾人看見卻反而更加憂心，卻她「不要高興的太早」。
原PO於臉書專頁「靠北老公2.0」發文，表示原本夫妻倆與婆婆同住，再一次婆媳之爭後，老公決定與老婆一同搬出去住，甚至對老婆承諾「以後我不會要求你參加我家裡的任何聚會，也不會讓我的家人在你孕期中接觸你」，這般霸氣的宣言令原PO喜上眉梢，心中放起了快樂的煙火。
起初，不少人祝賀「神隊友！」、「恭喜妳解脫了」，但多數網友則認為，這樣的處理方式會在未來演變成大麻煩「這樣只會讓氣氛越來越糟，不要高興的太早」、「說這話是冷暴力，她還以為解脫...」、「所有事情永遠都是一體兩面，希望妳娘家靠山夠硬」、「乍聽之下感覺老公是神隊友，長遠來看對妳不見得是好的....」、「聽聽就好，吵架他還是回家取暖，就變成妳的問題，別得意太早」。
有類似經驗的民眾回覆「我也是這樣，然後就出現了新大嫂跟我老公撒嬌，婆婆跟我老公說新大嫂穿內衣很好看的劇碼，他們一家人就是『要在一起』」，有人直勸「我的話，覺得（以後）這樣做不好。搬出去住了，讓整個平息吧！偶爾也是要參與聚會跟接觸比較好」。（編輯：李惠婷）